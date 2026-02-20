Predsjednica MOO-a: Igre su bile uspješne, novi model će ostati

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina, geografski najrasprostranjenije u povijesti, bile su uspjeh, izjavila je u petak predsjednica MOO-a Kirsty Coventry, podržavajući model koji je već planiran za Igre 2030. u francuskim Alpama.

“Ove Igre jesu, i zaista su bile, uspjeh u novom, održivom načinu rada”, naglasila je čelnica svjetskog sporta u Milanu, sažimajući talijansko izdanje koje završava u nedjelju.

Presuda zimbabveanske čelnice tim je pomnije praćena s obzirom na to da je prije Igara procijenila da je ovo raspršivanje stvorilo dodatne probleme iz kojih se moraju izvući pouke.

Kako bi se opsežno iskoristila postojeća mjesta za natjecanja, čak 11 od 13, koja su već navikla na održavanje Svjetskog kupa i svjetskih prvenstava, ovaj povratak ZOI u Alpe raširen je na sedam zona i 22 000 km², od Dolomita do doline Pada, uključujući Veneto.

Nadmašilo je sva očekivanja i to je ono što bismo trebali zapamtiti, rekla je Kirsty Coventry, hvaleći model za koji su mnogi možda mislili da neće biti moguć za uspješnu provedbu.

Posebno ističem povratne informacije sportaša koje sam upoznala, a koji su bili izuzetno sretni jer je njihovo iskustvo bilo isto svugdje, u svakom od olimpijskih sela, kazala je Coventry.

Neki od sudionika Igara u Cortini d’Ampezzo čak su ocijenili svoje iskustvo na ceremoniji otvaranja – održanoj istovremeno na četiri lokacije – boljim od mimohoda milanskim stadionom San Siro, budući da su bili tako blizu gledateljima u luksuznom alpskom ljetovalištu.

Coventry ipak nije spomenula pomalo negativna iskustva gledatelja, medija ili televizijskih ekipa koje će 2030. godine također morati pokriti četiri glavna natjecateljska središta koja se prostiru od Ženevskog jezera do Mediterana, između Gornje Savoje i Nice.

“Ispitat ćemo što je funkcioniralo, a što nije“, najavila je Coventry.