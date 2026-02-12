Fantastična Kanada “petardom” protiv Češke krenula u pohod po zlato

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Uspješan su start na Zimskim olimpijskim igrama imali hokejaši na ledu Kanade koji su u okviru skupine A svladali Češku s uvjerljivih 5-0 (1-0, 2-0, 2-0).

Kanađani su poveli krajem prve trećine kada je češku mrežu zatresao Macklin Celebrini, dok su suparnika slomili u drugoj dionici s nova dva pogotka. Za 2-0 je strijelac bio Mark Stone, a za 3-0 Bo Horvat.

Nisu se kanadski hokejaši zaustavili niti u posljednjoj dionici te su postigli nova dva pogotka, a pobjedu 5-0 su kompletirali strijelci Nathan MacKinnon i Nick Suzuki.

Ranije ovog četvrtka u skupini A je uspješna bila i Švicarska koja je s 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) bila bolja od Francuske.

U večernjem terminu igraju se prve utakmice u skupini C. Od 21.10 sati se sastaju SAD – Latvija i Njemačka – Danska.

U srijedu je u skupini B Slovačka svladala Finsku 4-1 (1-0, 0-1, 3-0), dok je Švedska bila bolja od Italije s 5-2 (2-1, 1-1, 2-0).