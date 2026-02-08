Amerikanci se oglasili o padu legendarne Lindsey Vonn: ‘Stabilno je i u dobrim rukama’

Olimpijske igre 8. velj 202617:33 0 komentara
AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je težak pad tijekom olimpijske utrke spusta u talijanskoj Cortini d’Ampezzo.

Vonn (41) izletjela je sa staze već u gornjem dijelu i nije uspjela završiti utrku, a nakon nesreće pojavile su se bojazni da bi ovaj pad mogao označiti i kraj njezine bogate karijere.

Vonn je na Olimpijske igre stigla unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima, odlučivši nastupiti s potrganim ligamentima u lijevom koljenu, što je njezin nastup činilo iznimno rizičnim.

Nakon pada oglasio se i američki skijaški tim službenim priopćenjem:

“Lindsey Vonn je zadobila ozljedu, ali je stabilno i u dobrim je rukama američkih i talijanskih doktora”, stoji u objavi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Olimpijske igre