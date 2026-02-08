Dramatičan spust u Cortini: Amerikanka slavila sa samo četiri stotinke prednosti, Vonn odnesena helikopterom sa staze

Podijeli :

(AP Photo/Jacquelyn Martin) via Guliver Image

U nedjelju ujutro vozio se ženski spust u Cortini d'Ampezzo. Glavna priča bila je Lindsey Vonn koja je unatoč puknuću prednjih križnih ligamenata odlučila skijati na Zimskim olimpijskim igrama. Nažalost, Amerikanka je već nakon prvih par zavoja teško pala te joj se morala ukazati pomoć na stazi. Nakon tog teškog pada dugo smo čekali na povratak skijašica, a na kraju je do pobjede došla Breezy Johnson. Srebro je pripalo mladoj Emmi Aicher, a broncu je osvojila domaća Sofia Goggia.

Neko vrijeme nakon starta je Austrijanka Ariane Rädler bila na vodećem mjestu. Na vrhu se zadržala do šeste skijašice kada ju je s vrha skinula Breezy Johnson sa sjajnom vožnjom. Amerikanka je u cilj ušla s vremenom 1:36.10 što je bilo sekundu i deset stotinki brže od Austrijanke.

Ta vožnja bila joj je dobra za prvo mjesto i nakon još nekoliko skijašica, a treba izdvojiti nastup domaće Laure Pirovano koja je s 94 stotinke zaostatka preuzela drugo mjesto te je legendarnu Federicu Brignone izbacila iz borbe za medalju. Ubrzo je iz borbe ispala i Rädler jer ju je Norvežanka Kajsa Vickhoff Lee s 98 stotinki zaostatka preskočila na trećoj poziciji.

No, ona nije bila dugo na toj poziciji jer je sjajnom vožnjom mlada Njemica Emma Aicher u cilj ušla sa samo četiri stotinke zaostatka. Tako je Johnson ostala na vrhu i nakon 10. skijašice u Cortini d’Ampezzo. Solidnu prijetnju napravila je i Cornelia Hütter koja je dobar dio staze imala prednost, ali je u cilj ušla s 86 sekundi zaostatka što joj je bilo dovoljno za treće mjesto.

Kao 13. na stazi krenula je Lindsey Vonn koja je na utrku došla s puknućem prednjih križnih ligamenata. Iako je na treningu bila treća, to nije prenijela na utrku te je ponovno teško pala te joj se morala ukazati pomoć. Donesena su i nosila, a kako je u prijenosu rekao HRT-ov novinar Bruno Kovačević, čuli su se i krikovi.

Nakon velike pauze utrka se nastavila nastupom Mirjam Puchner. Njen nastup nije bio najuvjerljiviji te je završila na devetom mjestu s jednom sekundom i 55 stotinki zaostatka.

15. po redu bila je domaća predstavnica Sofia Goggia. Većinu vožnje odradila je dobro, ali je usporila na kraju. Ipak, u cilj je ušla s 59 stotinki zaostatka što je bilo dovoljno za delirij na tribinama jer je izborila treće mjesto.

Do kraja susreta vrijedi još izdvojiti nastup Elvedine Muzaferije koja je nakon svoje vožnje bila 20.

Tako je zlato pripalo Johnson, drugo mjesto zauzela je Aicher, a treće mjesto je na oduševljenje domaće publike osvojila Sofia Goggia.