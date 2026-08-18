Znate li kojih pet prvotimaca Dinama nikada nije igralo Ligu prvaka?

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Dinamo u utorak protiv norveškog Vikinga igra utakmicu sezone u kojoj lovi svoj deseti, jubilarni plasman u Ligu prvaka.

Trener Mario Kovačević u bitku za elitno natjecanje ulazi sa zanimljivom kombinacijom igrača, spajajući prekaljene europske ‘ratnike’ i snage koje tek čekaju svoj debi na najvećoj klupskoj pozornici.

Evo koliko bi od prolaska Dinama u Ligu prvaka zaradili Hajduk, Rijeka i ostatak HNL-a VIDEO / Insajder iz Norveške razotkrio sva oružja s kojima Viking ide na Dinamo Legenda Dinama za SK prokomentirala najveći upitnik Modrih: ‘Ne treba raditi toliki pritisak na te dečke’

U udarnom sastavu zagrebačkog kluba, prema pisanju Sportskih novosti, nalazi se čak petorica igrača koji još nikada u karijeri nisu osjetili čari igranja u grupnoj ili ligaškoj fazi Lige prvaka. Moris Valinčić, Matteo Pérez Vinlöf, Miha Zajc, Mateo Lisica i Dion Drena Beljo do sada su najjače natjecanje pratili isključivo kao gledatelji, a nadolazeći dvoboj na Maksimiru bit će im prva stvarna prilika da osiguraju svoje mjesto pod svjetlima Lige prvaka.

S druge strane, svlačionica Modrih prepuna je igrača s bogatim iskustvom igranja na najvišoj razini. Apsolutni rekorder momčadi je Mislav Oršić, koji predvodi Dinamo s čak 20 nastupa u Ligi prvaka. Odmah iza njega je glavni motor veznog reda Josip Mišić s 12 odigranih utakmica u elitnom društvu, dok su dragocjeno iskustvo ranije skupljali i Luka Stojković sa šest te vratar Ivan Nevistić s pet nastupa na najvećoj europskoj sceni.

Dodatnu stabilnost i iskustvo donose inozemna pojačanja. Scott McKenna u svojoj karijeri bilježi dva nastupa u Ligi prvaka iz vremena dok je nosio dres Kopenhagena, dok je Sergi Domínguez istu brojku ostvario braneći boje Barcelone. Upravo bi ovaj balans između dokazanih europskih aduta i silnog motiva debitanata trebao biti Kovačevićev ključ za preskakanje norveške prepreke i povratak elitnog nogometa u Maksimir.