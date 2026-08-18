Evo koliko bi od prolaska Dinama u Ligu prvaka zaradili Hajduk, Rijeka i ostatak HNL-a

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Goran Mehkek CROPIX

Pred zagrebačkim Dinamom nalazi se ključni dvoboj za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga FK, suparnika koji je iznimno opasan i kvalitetan, o čemu svjedoči i njihova uvjerljiva travanjska pobjeda od 5:0 protiv hit-momčadi Bodø/Glimta.

Osim golemog sportskog i financijskog uloga za sam Dinamo, gdje bi plasmanom u elitno natjecanje klub mogao zaraditi blizu 40 milijuna eura, ishod ovog dvoboja od iznimne je važnosti za cjelokupni hrvatski nogomet.

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Prolazak Modrih osigurao bi ostalim klubovima HNL-a najmanje pola milijuna eura po klubu iz UEFA-ina Fonda solidarnosti. Sredstva iz tog fonda, koji iznosi oko 308 milijuna eura namijenjenih ligama čiji predstavnik igra Ligu prvaka, moraju se usmjeriti u razvoj omladinskih škola i infrastrukturu. Čak i u slučaju ispadanja u Europsku ligu, domaći bi prvoligaši i dalje prihodovali oko 240 tisuća eura.

Uz izravnu financijsku injekciju, svaki uspjeh Dinama i ostalih hrvatskih predstavnika u Europi podiže nacionalni koeficijent. Svaki europski bod primiče Hrvatsku 18. mjestu UEFA-ine ljestvice, što u budućnosti donosi znatno lakši put kroz kvalifikacije i dodatno mjesto u Europskoj ligi.

Dodatno, jači Dinamo stvara stabilnije tržište unutar HNL-a jer češće investira u kupovinu igrača iz domaćih klubova, pa je ulazak u elitno društvo uistinu win-win scenarij za cjelokupni domaći nogomet.