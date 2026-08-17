Oglasio se Zvonimir Boban: Evo što je poručio BBB-ima

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Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Navijačka skupina Bad Blue Boys obilježava veliku, 40. obljetnicu postojanja.

Povodom tog jubileja najvatrenije Dinamove navijačke skupine, na klupskim je stranicama objavljena čestitka koju osobno potpisuje predsjednik kluba Zvonimir Boban.

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Poruku predsjednika Dinama prenosimo u cijelosti:

“Vama, bez kojih ništa nije isto – već 40 godina nije isto!

Vama, koji nikada niste stali voljeti i živjeti plavo – niti jedne sekunde života, niti jedne sekunde bilo koje tekme.

Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo godinama sanjali.

U tradiciji, u buntu – uvijek svoji, zauvijek Dinamovi!

Sretan Rođendan Purgeri!

Sretan Rođendan BBB grupo!

Dinamo Zagreb prije svega, Dinamo Zagreb iznad svih!”

Činjenicu da čestitku potpisuje upravo predsjednik kluba ne treba čuditi s obzirom na to da je Boban još od početka svoje igračke karijere bio miljenik Boysa.

Poštovanje navijača prema nekadašnjem kapetanu preraslo je u kultni status nakon 13. svibnja 1990. godine, kada je tijekom nereda na neodigranoj utakmici protiv Crvene zvezde stao u obranu navijača i udario milicajca.