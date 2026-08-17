Legenda Dinama za SK prokomentirala najveći upitnik Modrih: ‘Ne treba raditi toliki pritisak na te dečke’

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Nakon što je Dinamo uvjerljivom pobjedom protiv Kauno Žalgirisa (ukupnih 7:1) potvrdio plasman u play-off kvalifikacija za Ligu prvaka počele su pripreme za norveškog prvaka Vikinga. Posljednja je to stepenica za momčad Marija Kovačevića koja je stigla na korak do europske elite i novih nekoliko desetaka milijuna eura. Kao što je poznato prva utakmica igra se u utorak, 18. kolovoza od 21 sat, a uzvrat je osam dana kasnije.

Uoči tih ključnih europskih okršaja, za Sport Klub je svoje viđenje dao Milivoj Bračun, član legendarne Dinamove šampionske generacije iz 1982. godine. Nekadašnji nogometaš s bogatim iskustvom, a kasnije i uspješan trener, secirao je trenutnu formu ‘Modrih’ te otvoreno detektirao što Dinamu još nedostaje kako bi bio na vrhunskoj razini.

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Bračun smatra kako je forma tempirana upravo za ove ključne tjedne te da je ždrijeb malo pomazio zagrebački klub:

“Mislim da su se u Dinamu bazirali na završetak kvalifikacija za Ligu prvaka i po mom mišljenju sad su u dobrom momentu. Što se tiče ove godine, ždrijeb nam je bio pogodan, izvukli smo ekipe koje su ipak slabije od nas. Što se tiče Vikinga, to je tipična norveška ekipa, skandinavski predstavnik. Disciplina, uvijek čvrsti u bloku, a koja god bila njihova varijanta, uvijek igraju s četvoricom u zadnjoj liniji iza. I sad, hoće li igrati 4-2-3-1 ili 4-4-2, vidjet ćemo.

Mislim da je Dinamo dobro prošao u ždrijebu jer smo izbjegli Francuze i Grke. Mislim da je ovo dobar ždrijeb, da se Dinamu posrećilo i vjerujem da bismo mogli ući u Ligu prvaka. Protiv Thuna se osjetio pritisak jer je sigurno bilo veliko psihološko opterećenje, a sad kad smo osigurali Europsku ligu sve je lakše. Naravno, sad za Ligu prvaka moramo biti na 100 posto i s ovakvim protivnikom imamo šanse proći.”

Modri su paralelno uspješno odradili i obveze u domaćem prvenstvu, gdje su u HNL-u upisali sigurne pobjede protiv Slaven Belupa (2:0) i Rudeša (4:0), uz rotacije koje su poslužile za uigravanje:

“Da. u tim je utakmicama bilo dosta promjena. Postava se čuvala za europske utakmice i mislim da je Dinamo u pravom momentu ušao u formu. Makar je i tu pokazao da igramo vrlo teško kroz blokove što se čak i vidjeli protiv švicarskog Thuna kad su ostali s deset igrača i bilo ih je dosta zahtjevno za probiti. Mislim da će Viking biti ekipa koja defenzivno čvrsto stoji i trebat će puno strpljenja i, normalno, sreće da se prođe.”

Financijski impuls i napadačka linija

Ulog je ogroman jer osim prestiža igranja u novom formatu Lige prvaka, Dinamo cilja i na bogatu UEFA-inu novčanu nagradu koja bi u potpunosti stabilizirala klupsku blagajnu nakon velikog remonta. Prema nekim izračunima ukupna zarada bi mogla biti oko 30 milijuna eura!

“Pa to je tzv. financijski vjetar u leđa kada dođeš toliko blizu Lige prvaka, jer se Dinamo, moramo kazati, istrošio tijekom ljeta. Dosta je novaca potrošeno na igrače koji su došli i ovo je ogroman dobitak, kako financijski, tako i sportski.”

U javnosti se često raspravlja o tome što ovoj momčadi nedostaje da bi bila konkurentna u društvu najboljih europskih klubova. Mnogi zazivaju novu ‘devetku’, no Bračun odbacuje tezu da je napad problem:

“Ma ne bih se složio da Dinamu fali napadač. Napadača imamo u Dionu Dreni Belji koji svaku utakmicu zabija. Za pravog napadača trebate imati i jako dobra krila, treba imati dobar vezni red, da napadač ima što više lopti oko sebe, oko 16 metara. I kad dominiraš u 16 metara, to znači da ćeš zabiti koji gol.”

Vratarsko pitanje i vapaj za veznjakom

Dosta se prašine podiglo i oko Dinamovih vratara. U konkurenciji su Ivan Nevistić, Ivan Filipović i iskusni Danijel Zagorac. Na pitanje tko e zapravo ‘jedinica u Dinamu’ Bračun kaže:

“Nevistić je sad ovu zadnju utakmicu protiv Rudeša dosta dobro odradio nakon pauze i ne trebamo toliko razmišljati o golmanu i raditi toliki pritisak na dečke. Ispred njih je dobra obrana, čvrsta obrana, tako da to olakšava posao golmanu.”

Često se u analizama spominje i uspomena na Dominika Livakovića, no Bračun upozorava da gledanje u prošlost ne pomaže aktualnom kadru:

“Normalno da bi bila druga priča, ali ne treba se zamarati s Livakovićem. Treba ovim dečkima dati potpuno povjerenje i vjeru da mogu pomoći ekipi.”

Ipak, na jednoj poziciji legendarni igrač Modrih vidi gorući problem i šalje jasnu poruku klupskoj struci – Josip Mišić pod hitno treba rasterećenje:

“Ako me pitate kakav igrač hitno treba Dinamu, imam odgovor: bilo u Ligi prvaka ili u Europskoj ligi, bit će puno utakmica i teško da Mišić može taj ritam prvenstva i utakmica svaka tri dana sam pratiti. Treba što prije naći kvalitetnu šesticu.”

Ono što navijače i veterane kluba posebno tišti jest sve manji broj igrača iz vlastitog inkubatora u udarnom sastavu:

“To je posebna priča, ne bih u to ulazio, to ljudi koji rade u klubu i vode sportsku politiku najbolje znaju. A da fali domaćih igrača, bez daljnjega da fali.”

Pred Dinamom je i povijesna tranzicija. Zbog najavljene izgradnje novog stadiona u Maksimiru, klub će privremeno preseliti u Kranjčevićevu ulicu čim se završi stadion koji će imati točno 11.163 sjedeća mjesta, a uz to će zadovoljavati visoku 4. UEFA-inu kategoriju.

Bračun, kao čovjek koji je pisao klupsku povijest upravo na maksimirskom travnjaku, s puno emocija gleda na te promjene:

“Prvo trebamo srušiti maksimirski stadion… Polako, idemo korak po korak. Nakon Maksimira svi ćemo gledati utakmice u Kranjčevićevoj, gdje će biti još bolja atmosfera nego na Maksimiru. Bit će manje ljudi, ali bit će vrlo neugodna atmosfera za protivnike. Manje-više, svi mi stariji ljudi koji smo već u godinama, vezani smo uz Maksimir i bit će nam teško kad krene rušenje. No, s druge strane ako novi maksimirski stadion bude onakav kakav je po planu, bit ćemo svi sretniji. Živimo za dan kad ćemo moći jednoga dana gledati utakmice s novog Maksimira.”