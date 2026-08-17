Legendarni Norvežanin poručuje: ‘Zbog ovoga Viking može izbaciti Dinamo’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Sutra od 21 sat na Maksimiru igra se prva utakmica play-offa Lige prvaka u kojoj Dinamo dočekuje norveški Viking. Uoči utakmice oglasio se legendarni norveški trener Kjetil Knutsen, koji je ispisao čudesne povijesne stranice Bodø/Glimta - ali i ispao od Dinama u istoj fazi natjecanja prije četiri godine.

“Gosti iz Stavangera ove jeseni kreću u svoj europski pohod, no žele li se natjecati na najvažnijoj sceni, najprije moraju nadmudriti starog krvnika norveških klubova”, najavljuje dvoboj u Maksimiru norveški TV2.

Norvežani se žale uoči Dinama: ‘Ovdje su pakleni uvjeti’ Dinamo se pojačava: Danas bi trebala potpisati dva nova igrača Je li Kotarski ozbiljnije ozlijeđen i propada li transfer u Dinamo? Evo što kaže njegov trener

Pišu kako je Viking točno 180 minuta udaljen od grupne faze elitnog natjecanja, ali sa suprotne strane stoji najtrofejniji hrvatski klub. Povijest Norvežanima nimalo ne ide u prilog — nikada dosad niti jedan norveški klub nije uspio izbaciti Modre u dvomeču. Redom su padali Molde (2015.), Odd (2017.), Rosenborg (2019.) te Bodø/Glimt u dramatičnom okršaju 2022. godine.

Pa ipak, trener Bodø/Glimta Kjetil Knutsen uvjeren je da Viking može izbaciti hrvatskog prvaka zahvaljujući kvaliteti i visokom natjecateljskom duhu s kojim ulaze u svaki susret.

“Dinamo ima nešto što Viking nema: ekstremno europsko iskustvo. Ali s kvalitetom koju Viking ima i snagom u sebi kada igraju na svoje snage i svoj identitet, dovoljno su natjecateljski nastrojeni da se probiju u Ligu prvaka. Koliko poznajem momčad Vikinga, to je klub koji može pobijediti Dinamo”, poručio je za norveški TV 2.

Svoje uspomene s Maksimira ima i sadašnji vratar Vikinga Arild Østbø, koji je bio dio momčadi Rosenborga kada im je Dinamo 2019. srušio san o elitnom društvu.

“Bilo je izuzetno teško igrati na tom stadionu”, prisjeća se Østbø uoči sutrašnjeg okršaja u Zagrebu.

“Može li Viking napokon prekinuti crnu tradiciju norveških klubova protiv Dinama ili će Maksimir još jednom potvrditi status neprelazne prepreke, doznat ćemo sutra navečer”, zaključuje norveški medij.