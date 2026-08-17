Vratar s iskustvom iz Premier lige dolazi u Dinamo?

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xZacharyxLockex via Guliver

Dinamu je ponuđen zanimljiv kandidat za mjesto prvog vratara.

Kako piše Večernji list, Modrima je ponuđen Gavin Bazunu (24), vratar engleskog drugoligaša Southamptona i reprezentativac Republike Irske.

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Bazunuov životopis stigao je do Zvonimira Bobana u trenutku kada Dinamo još traži dugoročno rješenje među vratnicama. Financijski detalji potencijalnog posla zasad nisu poznati, no prema navodima Večernjeg, uvjeti bi trebali biti prihvatljivi za Dinamo. Modrima bi pripalo i 30 posto od eventualne buduće prodaje.

Irski vratar nogometno je stasao u Shamrock Roversu, odakle ga je još kao tinejdžera doveo Manchester City. Za seniorsku momčad Građana nije debitirao, već je iskustvo skupljao na posudbama u Rochdaleu i Portsmouthu.

Southampton ga je 2022. godine doveo za oko 14 milijuna eura i odmah mu povjerio mjesto prvog vratara. Bazunu je za klub upisao više od 90 ligaških nastupa, uključujući i sezonu u Premier ligi.

Karijeru mu je, međutim, usporila teška ozljeda Ahilove tetive 2024. godine. Nakon nje nije uspio ponovno izboriti status prvog vratara, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Stoke Cityju, gdje su ga ponovno mučili problemi s ozljedama.

Southampton je ovog ljeta doveo Daniela Peretza iz Bayerna i njemu namijenio broj jedan. U konkurenciji su još Aaron Ramsdale i George Long, pa je Bazunuov odlazak sve realnija opcija. Ugovor s klubom traje mu do ljeta 2027., dok ga Transfermarkt procjenjuje na osam milijuna eura.

Dinamo zasad nije odlučio hoće li krenuti u realizaciju transfera. Bazunu je zanimljiv zbog godina i reprezentativnog iskustva – za Irsku je debitirao još 2021. godine.

Postoji i zanimljiva poveznica s Modrima. Kao član Manchester Cityja Bazunu je 2019. godine branio protiv Dinamovih juniora u UEFA-inoj Ligi mladih.