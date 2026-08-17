Mourinho se pojavio s masnicom ispod oka na utakmici Reala: ‘Moglo je biti i gore’

Real Madrid je pripremnu utakmicu protiv Schalkea završio uvjerljivom pobjedom 3:0, no nakon susreta glavna tema bio je Jose Mourinho. Trener Reala pojavio se s velikom masnicom ispod desnog oka, što nije prošlo nezapaženo.
Mourinho se nakon utakmice susreo s trenerom Schalkea Mironom Muslićem, a dvojac je pozirao za fotografiju. Muslić je portugalskom stručnjaku tom prilikom poklonio Schalkeov dres s natpisom “Special One”, njegovim dobro poznatim nadimkom.
Portugalski trener nakon utakmice objasnio je da nije riječ o ničem ozbiljnom. Masnicu je zaradio na treningu, kada ga je lopta pogodila ravno u lice.
“Na treningu me lopta pogodila u lice. Da nisam imao naočale, to se vjerojatno ne bi ni dogodilo. Moglo je biti i gore”, rekao je Mourinho.
Susret u Gelsenkirchenu poslužio je kao posljednja provjera Reala i Schalkea pred početak nove sezone, a odigran je i povodom 25. godišnjice izgradnje Veltins Arene.
Za momčad Reala zabili su Huijsen, Mbappe i Espi, čime je Kraljevski klub upisao uvjerljivu pobjedu 3:0.
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