VIDEO / Insajder iz Norveške razotkrio sva oružja s kojima Viking ide na Dinamo

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Dinamo ili Viking? Utakmica svih utakmica za oba kluba. Norvežani na Ligu prvaka čekaju još od sezone 1992./93. kada su ispali od španjolske Barcelone predvođene Goranom Vučevićem u veznom redu, dok zagrebački modri love svoj deveti nastup u grupnoj fazi Lige prvaka.

Povodom toga, u goste je kod našeg Denisa Draganovića stigao Marijo Jović, hrvatski trener koji radi u Norveškom nogometnom savezu. Slavonac je bio pomoćni trener norveškog kluba Fredrikstad, dok je u Danskoj bio pomoćnik Ivana Preleca u Vejleu. Samostalni trenerski posao imao je u Follu, Mossu te drugoj momčadi Stabæka.

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“Dinamo ima jednu veliku prednost”

Viking dolazi na Maksimir u utakmici sezone. Je li to klub s puno manjim europskim iskustvom od Dinama?

“Slažem se, to je velika prednost Dinama u ovoj situaciji. Ali Viking je klub koji je sustavno građen godinama i vjerujem da su bili spremni da će ovo doći kao posljedica njihova dobrog rada posljednjih nekoliko godina. Poznavajući Norvežane kao naciju i Viking kao klub, mislim da su apsolutno spremni na ono što ih očekuje.”

Je li poraz od Rosenborga u posljednjem kolu bio veliki udarac za Viking s obzirom na to da se s Bodø/Glimtom bore za naslov prvaka? Očekuješ li promjene u sastavu?

“Viking je klub koji je dobro balansiran, bez velikih zvijezda. Ako i bude promjena, neće doći do drastične promjene razine kvalitete. Kod njih je momčad najjača karika. Oni mogu zamijeniti svakog igrača osim Zlatka Tripića koji je ‘X-faktor’, ali ne očekujem veća iznenađenja u sastavu.”

Kako igra Viking?

Kako oni izgledaju taktički i koji je njihov model igre?

“Oni su taktički najfleksibilnija momčad u norveškom prvenstvu. Vrlo lako tijekom utakmice iz niskog bloka i kompaktne obrane mogu izaći u zonsku obranu ili visoki pritisak, a u drugom trenutku vrlo brzo prijeći na čuvanje ‘čovjek na čovjeka’. Pokazuju da mogu odgovoriti na različite scenarije na utakmici i na razne profile protivnika, a njihova struktura vrlo rijetko ‘puca’ tijekom tih taktičkih promjena. To je njihova velika prednost, što je neuobičajeno za skandinavske momčadi koje su poznate po tome što imaju krute i strukturirane sustave od kojih ne odstupaju. Dinamo treba obratiti pozornost i na prekide gostiju koji su u tom segmentu ponajbolji u norveškom elitnom rangu.”

Hoće li Dinamova obrana morati biti u posebnom stupnju pripravnosti zbog Edvina Austbøa, sjajnog lijevog krila Vikinga?

“Apsolutno, on je jedan od glavnih aduta. Također, Peter Christiansen je u sjajnoj formi i golgeterski je raspoložen. Ali ja bih posebno naglasio njihove dvije ‘osmice’ koje često dolaze u završnicu iz drugog plana. Naravno, Zlatko Tripić, kapetan i ponajbolji stranac kluba u povijesti, igrač je koji im daje posebnu vrijednost. To su ta četiri ili pet igrača na koje treba posebno obratiti pozornost”, rekao je Jović za Sport Klub.

U videu pogledajte i nastavak razgovora te mišljenje Marija Jovića o raritetu u stručnom stožeru Vikinga, kojeg ravnopravno vode dva trenera, o tome što misli o sustavu rada s mladima u Norveškoj, o njegovu viđenju Dinama te o općem stanju u norveškoj ligi.