Kovačević otkrio veliku novost pred utakmicu sezone: ‘Nosit će desetku u skupini!’

Champions League 17. kol 202617:36 > 17:37 0 komentara
Goran Mehkek / CROPIX via Guliver

Luka Stojković postat će novi vlasnik Dinamove 'desetke'. Nakon odlaska Gabriela Vidovića broj je ostao slobodan, a kao najlogičniji kandidat nametnuo se upravo Stojković, koji je i ranije bio povezivan s tim brojem.

“Velika je stvar što me ljudi spominju u tom kontekstu, to je broj koji su nosili brojni legendarni Dinamovi igrači i naravno da bih ga htio nositi. Ali, nije do mene, to je odluka trenera i kluba”, kazao je s osmijehom Luka Stojković.

Dvojbu je potom otklonio Kovačević i potvrdio da će Stojković uskoro dobiti broj deset.

“Prijavili smo Luku sad s brojem sedam, ali nakon toga, nosit će desetku. U skupini? Tako je!”, otkrio je Dinamov trener.

Stojković se osvrnuo i na dvoboj s Vikingom na Maksimiru (utorak, 21:00) te istaknuo kako bi najbolji poklon navijačima za rođendan bila pobjeda:

“Želim čestitati rođendan Bad Blue Boysima, najbolji poklon bi im bila pobjeda. Znamo što nas čeka, protiv koga god igrate u ovoj fazi nema laganih suparnika, pogotovo skandinavske momčadi. Znamo kakav nogomet gaje, jako su agresivni, dat ćemo sve od sebe, nadam se i pobijediti.”

Mladi nogometaš prisjetio se i teškog razdoblja nakon ozljede, kroz koje je prošao prije nekoliko godina:

“Koliko god mi bilo teško tada, kad vidim te slike iz oporavka, jako su to lijepa sjećanja. Imao sam uz sebe trenera Stipu i Kačavendu, sjajnu ekipu, bili smo povezani, uspjeli smo što je najbitnije, oporaviti se za nastavak karijere. Presretan sam što sutra mogu pomoći Dinamu prema Ligi prvaka.”

Stojković već ima iskustvo igranja u Ligi prvaka s Dinamom, a posebno pamti pobjedu protiv Milana.

“To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Najbolnije sjećanje? Onaj poraz od Bayerna, a najljepše je svakako ona domaća pobjeda nad Milanom.”

S druge strane, trener Modrih naglasio je kako njegova momčad iz utakmice u utakmicu napreduje, ali i da će protiv Norvežana morati dosegnuti maksimum.

“Svaku utakmicu smo sve bolji, ali znamo da u ovoj utakmici moramo biti najbolji. Kada vidimo logo Lige prvaka, to je prelijepo. Mi smo nova ekipa, godinu dana smo na okupu i napravili smo puno uspjeha. Bio je cilj da uđemo u play-off, sretni smo i zadovoljni. Vjerujem u svoju momčad, vjerujem da ćemo odigrati najbolju utakmicu i da ćemo ući u Ligu prvaka”, rekao je Kovačević.

Osvrnuo se i na Viking, kojeg vidi kao izrazito opasnu i uigranu momčad. Posebno je izdvojio njihove napadačke kvalitete i kapetana Zlatka Tripića:

“Viking je skandinavska momčad, igraju ofenzivno, s puno igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina skupa, prava su momčad. Ta tri njihova napadača na čelu s kapetanom Tripićem rade razliku, imaju puno kvalitetnih stvari. Moramo biti na nivou ako želimo do pobjede, dobro smo ih skautirali, bit ćemo spremni.”

Na pitanje kako zaustaviti Vikingovu najveću zvijezdu, Kovačević nije dvojio:

“Jako je bitno zaustaviti Zlatka Tripića, kapetan je, oko njega se sve vrti, ali igrali smo i protiv boljih igrača. Vjerujem da ćemo ga zaustaviti!”

Trener Dinama prokomentirao je i odlazak Gabriela Vidovića, kojem se zahvalio na doprinosu:

“Zahvalio bih se Vidoviću na svemu, žao mi je što je otišao, nedostajat će. Ali, koga nema, bez njega se mora, dolaze i novi igrači. Nećemo sad prijavljivati nikoga novoga, ima nas dovoljno, a za dalje ćemo vidjeti!”

Kovačević je respektirao Viking i norveški nogomet, ali vjeruje da će Dinamo na Maksimiru imati posljednju riječ.

“Uvijek su utakmice s norveškim momčadima bile zanimljive i teške. Norveški nogomet se jako digao. Cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujem u svoju ekipu i da ćemo se mi veseliti na kraju”, rekao je Kovačević.

Govorio je i o Maksimiru, stadionu koji će uskoro dobiti novo izdanje:

“Ovaj stadion ima povijest, normalno da nam je žao što nema istočne tribine, ali rješavamo pitanje stadiona i ovo su zadnje utakmice na ovom stadionu. Zagreb i Hrvatska zaslužuju novi i lijep stadion.”

Umjetna podloga u Norveškoj mu ne predstavlja problem, iako preferira prirodnu travu.

“Volim više prirodnu travu, ali nemam ništa protiv umjetne trave. Posebno u takvim krajevima gdje je teško održavati prirodnu travu, nema problema”, poručio je.

Na kraju je još jednom istaknuo da najveća snaga Vikinga leži u zajedništvu momčadi:

“Ima igrača koji su dobri, koji bi mogli igrati u Dinamu, no jača je strana to što su momčad. O slabijim stvarima ipak ne bih javno, iako ih nema puno, mi ćemo ih pokušati iskoristiti.”

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