Tko će igrati protiv Vikinga? Hit igrač Dinama seli na klupu, a Kovačević ima još dvije dvojbe

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Modri će od 21 sat na Maksimiru ugostiti norveški Viking u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka — dvoboju koji bi zagrebačkom klubu mogao donijeti zagarantiranu ligašku fazu elitnog natjecanja i izdašan financijski ulov od oko 30 milijuna eura.

Glavno pitanje uoči susreta protiv Vikinga ostaje status Lukasa Kačavende. Mladi veznjak briljira ove sezone i opravdano konkurira za prve minute, no izgledno je kako će trener Mario Kovačević u sredini zadržati provjereni trojac Mišić – Zajc – Stojković koji se odavno pokazao kao dobitna kombinacija. Povratnik u modre redove tako će priliku vrebati s klupe.

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Među vratnice umjesto suspendiranog Ivana Filipovića sigurno će uskočiti Ivan Nevistić. U obrambenoj bi liniji Kovačević će povjerenje pokloniti Morisu Valinčiću na desnom te Matteu Perezu-Vinlöfu na lijevom boku, dok bi stoperski par trebali činiti Sergi Dominguez i Scott McKenna.

U napadačkom trojcu Kovačević će se, po svemu sudeći, na krilnim pozicijama odlučiti za kombinaciju probojnosti i iskustva: Mateo Lisica trebao bi započeti na desnoj strani, dok bi na lijevom krilu od prve minute mogao zaigrati Mislav Oršić. No, s obzirom da nijedan nije u bajnoj formi, lako je moguće i da Dinamov strateg od prve minute odluči krenuti s Franom Topićem na desnom i/ili Arberom Hoxhom na lijevom krilu.

U samom vrhu napada dileme ne bi trebalo biti — predvodit će ga raspoloženi Dion Drena Beljo.

Dinamo (4-3-3): Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlöf – Mišić, Zajc, Stojković – Lisica/Topić, Beljo, Oršić/Hoxha