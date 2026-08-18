BBB na dan utakmice sezone: Budite na tribini do 20.30 i slušajte upute

Champions League 18. kol 202613:07 0 komentara
Sport Klub

Večerašnji dvoboj ima i posebnu težinu za Dinamove navijače. Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga.

Nogometaši Dinama od 21 sat na Maksimiru dočekuju norveškog prvaka Viking u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Uzvrat je iduće srijede u Stavangeru, a pobjednik dvomeča izborit će ligašku fazu najjačeg europskog natjecanja i zaraditi najmanje 30 milijuna eura.

Poraženi neće ostati praznih ruku. Nastavak europske avanture osiguran mu je u ligaškoj fazi Europske lige, uz zajamčenih najmanje 11 milijuna eura.

Večerašnji dvoboj ima i posebnu težinu za Dinamove navijače. Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga.

Tim su povodom poslali poruku navijačima, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti: „…“

“Pred nama je velika noć na Maksimiru! Dinamo se bori za ulazak u Ligu prvaka, a za to je neophodno da Sjever bude u svom najboljem izdanju. Prvi uvjet koji trebamo ispuniti je – puna tribina najmanje pola sata prije utakmice!

Bad Blue Boysi su pripremili koreografiju kojom će obilježiti svoj 40. rođendan i sve što svaki navijač treba napraviti da bi ona uspjela jest biti na tribini najkasnije do 20.30 i pridržavati se uputa s razglasa. Našim igračima treba najbolja moguća podrška i energija kojom ćemo ih nositi do što boljeg rezultata uoči uzvrata u Norveškoj. Dinamo nek svud odjekuje!”

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