BBB na dan utakmice sezone: Budite na tribini do 20.30 i slušajte upute

Večerašnji dvoboj ima i posebnu težinu za Dinamove navijače. Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga.
“Pred nama je velika noć na Maksimiru! Dinamo se bori za ulazak u Ligu prvaka, a za to je neophodno da Sjever bude u svom najboljem izdanju. Prvi uvjet koji trebamo ispuniti je – puna tribina najmanje pola sata prije utakmice!
Bad Blue Boysi su pripremili koreografiju kojom će obilježiti svoj 40. rođendan i sve što svaki navijač treba napraviti da bi ona uspjela jest biti na tribini najkasnije do 20.30 i pridržavati se uputa s razglasa. Našim igračima treba najbolja moguća podrška i energija kojom ćemo ih nositi do što boljeg rezultata uoči uzvrata u Norveškoj. Dinamo nek svud odjekuje!”
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