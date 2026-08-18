BBB na dan utakmice sezone: Budite na tribini do 20.30 i slušajte upute

Nogometaši Dinama od 21 sat na Maksimiru dočekuju norveškog prvaka Viking u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Uzvrat je iduće srijede u Stavangeru, a pobjednik dvomeča izborit će ligašku fazu najjačeg europskog natjecanja i zaraditi najmanje 30 milijuna eura.

Poraženi neće ostati praznih ruku. Nastavak europske avanture osiguran mu je u ligaškoj fazi Europske lige, uz zajamčenih najmanje 11 milijuna eura.

Večerašnji dvoboj ima i posebnu težinu za Dinamove navijače. Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga.

Tim su povodom poslali poruku navijačima, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti: „…“