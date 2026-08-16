Hrvatska U-20 reprezentacija osvojila Europsko prvenstvo u vaterpolu

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Foto: Hrvatski vaterpolski savez

U nedjelju je hrvatska U-20 vaterpolska reprezentacija u bugarskoj Varni igrala finale Europskog prvenstva protiv Španjolske. U dramatičnom susretu izabranici Zorana Bajića su slavili sa 17:14.

Nakon prve četvrtine Španjolska je vodila s 5:3, a prednost od dva pogotka ipak nisu odnijeli na poluvrijeme. Hrvatska je dobro drugom četvrtinom, u kojoj je slavila s 4:2, došla do izjednačenja na predahu.

Hrvatska je i nakon poluvremena zaigrala dobro te je nakon 24 minute, prije posljednje četvrtine, vodila s 13:12.

Mlade Barakude su odlično otvorile posljednju dionicu te su odjurili na 16:12 dvije minute prije kraja. Tada je postalo jasno da će izabranici Zorana Bajića doći do europskog zlata. Na kraju je Hrvatska slavila sa 17:14.

Tako je Hrvatska ovoga ljeta osvojila čak tri zlata u mlađim kategorijama. Hrvatska U-16 i U-18 selekcija je osvojila Svjetsko prvenstvo dok je Europsko prvenstvo pripalo U-20 reprezentaciji.