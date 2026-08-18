Počinje EP odbojkašica: Evo kada igra Hrvatska

U petak počinje Europsko prvenstvo odbojkašica, a hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija odlazi u Göteborg, gdje se igraju susreti skupine D, kojoj je domaćin Švedska, uz Italiju, Francusku, Slovačku i Crnu Goru.

“Odradili smo odlične pripreme u Zadru, usudio bih se reći da je atmosfera bila bolja nego na ijednim pripremama do sada. Zadar je bio pun pogodak, definitivno. Odigrali smo i četiri prijateljske utakmice, po dvije s reprezentacijama Egipta i Bosne i Hercegovine, i pobijedili u svakom susretu. Iako je to najmanje važno, važniji će ipak biti ogledi s Latvijom, jer dolaze nekoliko dana prije početka Europskog prvenstva. Naime, već 21. kolovoza igramo utakmicu 1. kola protiv Italije, od 16 sati.“

Egipat i reprezentacija BiH bile su u datom trenutku dobar test za naše, jer su se Egipćanke pripremale za Afričko prvenstvo, a BiH za Mediteranske igre pa su i one bile u punom pogonu i najjačem sastavu.

“Mi smo tijekom priprema imali određenih zdravstvenih problema s nekim igračicama, ali mislim da smo sada to sve riješili i da smo u optimalnoj formi. Samanta Fabris igrala je protiv BiH, vidjelo se da se polako oporavlja, iako je ta ozljeda specifična i sporo zacjeljuje, no vjerujem da će do EP-a, obzirom na svoje iskustvo, doći na svoju razinu. U Švedskoj su uz nas u skupini, uz Italiju i domaćina, još i reprezentacije Francuske, Slovačke i Crne Gore. Naša je želja biti među četiri prvoplasirane reprezentacije koje nastavljaju natjecanje u drugom krugu. Skupina D iz Švedske u drugom se krugu križa sa skupinom B iz Češke, gdje su uz domaćina i reprezentacije Austrije, Srbije, Bugarske, Ukrajine i Grčke.”

Na Europskom prvenstvu nastupit će 15 naših igračica: Karla Antunović, Vedrana Jakšetić, Ana Prkačin (organizatorice igre), Izabela Štimac (libero), Leonarda Grabić, Mika Grbavica, Luna Bečić, Josipa Marković, Maša Mlinar (primačice-pucačice), Andrea Mihaljević, Samanta Fabris (korektorice), Božana Butigan, Ema Strunjak, Vikoria Ana Trcol i Mirta Freund (srednje blokerice).