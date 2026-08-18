Sporna analiza: Layec ‘prešutio’ penal koji je Hajduk tražio protiv Gorice

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Robert Matić/Hajduk.hr

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza, predvođena Bertrandom Layecom, objavila je službenu analizu spornih situacija iz 3. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Komisija je analizirala ukupno pet situacija s prvenstvenih utakmica te je za sve navedene slučajeve dala punu podršku odlukama koje su suci donijeli na terenu.

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Međutim, u službenom izvješću potpuno je izostala analiza najspornije situacije kola s utakmice između Gorice i Hajduka. Pri rezultatu 1:1, Hajdukov napadač Rokas Pukštas pao je u kaznenom prostoru domaćih nakon duela s braničem Filipovićem. Unatoč protestima gostujućih igrača, glavni sudac Pavlešić nije se oglasio, a reakcija je izostala i iz VAR sobe. Javnost je tako ostala bez službenog objašnjenja i stava Komisije o tom detalju.

Što se tiče analiziranih situacija, Sudačka komisija potvrdila je sljedeće odluke:

Na utakmici Dinama i Rudeša ispravno je dosuđen kazneni udarac za Dinamo uz crveni karton braniču Rudeša zbog povlačenja napadača za dres u izglednoj prilici za pogodak.

Na susretu Istre 1961 i Slaven Belupa podržana je odluka o izravnom crvenom kartonu za igrača gostiju zbog prekršaja na napadaču koji je bio u punom naletu prema vratima izvan kaznenog prostora.

U dvoboju Osijeka i Lokomotive ispravno je isključen igrač Lokomotive zbog namjernog i opasnog udaranja suparnika laktom u lice.

Na utakmici Varaždina i Rijeke potvrđena je opravdanost dosuđenog kaznenog udarca za Varaždin nakon što je branič gostiju igrao rukom u neprirodnom položaju iznad visine ramena.

Naposljetku, na utakmici Gorice i Hajduka Sudačka komisija podržala je i odluku o kaznenom udarcu za Goricu u 76. minuti, ustanovivši da je Hajdukov obrambeni igrač zakasnio sa startom i udario domaćeg napadača po stopalu prije kontakta s loptom.