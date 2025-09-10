Zelenortski otoci na korak do SP-a, ali – što je to opet napravio Onana?!

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Kamerunski golman Andre Onana ponovo je postao tema sportskih analiza i kritika nakon nove greške u dresu svoje reprezentacije.

U utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, igranom u Praji protiv Zelenortskih Otoka, Kamerun je doživio bolan poraz (1:0), a Onana je direktno utjecao na ključni pogodak domaće momčadi.

U trenutku kada je Dailon Livramento izveo brzu kontru i probio sporu obranu Kameruna, očekivalo se da Onana istrči i zatvori kut protivničkom napadaču.

Umjesto toga, čuvar mreže Manchester Uniteda ostao je ukopan na gol liniji, ostavljajući Livramentu idealnu priliku da poentira. Greška je skupo koštala njegovu momčad jer su Zelenortski Otoci pobjedom otišla na četiri boda prednosti i praktično osigurala plasman na Mundijal.

Ovaj kiks dolazi u trenutku kada Kamerun očajnički juri prvo mjesto u grupi, a atmosfera unutar momčadi sve je napetija. Navijači i mediji u domovini sve glasnije izražavaju sumnju u Onanine kvalitete, podsjećajući da slične greške pravi i na klupskom nivou.

Za Kamerun, poraz u Praji mogao bi biti ključan trenutak u borbi za Svjetsko prvenstvo, dok Onana ostaje pod velikim pritiskom da dokaže da može biti siguran oslonac reprezentacije.