Senzacija: Ancelottiju poraz u prvoj utakmici s Brazilom, izgubila i Argentina

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver Images

U noći s utorka na srijedu odigrano je svih pet utakmica 18. kola južnoameričkih kvalifikacija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Ovo kolo natjecanja obilježila je utakmica vodećeg tima tablice, Argentine, koja je poražena na gostovanju od drugoplasiranog Ekvadora. Domaća momčad pobijedila je svjetske prvake 1:0.

POVEZANO VIDEO / Portugal jedva slomio Mađarsku u ludoj utakmici! Ronaldo zabio 943. gol u karijeri

Argentina je bila bez Lionela Messija, ali svakako s vrlo kvalitetnom momčadi.

Tijek utakmice promijenio je izravni crveni karton koji je dobio stoper gostiju Nicolas Otamendi u 31. minuti.

Ekvador je iskoristio brojčanu prednost i poveo u 13. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Strijelac s bijele točke bio je Enner Valencia. Bila je to 100. utakmica bivšeg napadača za reprezentaciju, za koju je postigao svoj 45. gol.

Na početku drugog poluvremena viđeno je još jedno isključenje. Veznjak Chelseaja Moises Caicedo dobio je drugi žuti karton u 50. minuti utakmice, ali domaćini su uspjeli zadržati prednost do kraja i trijumfirali.

Najveće iznenađenje kola stiglo je od Bolivije, koja je na svom terenu pobijedila Brazil 1:0 i izborila nastup na interkontinentalnim kvalifikacijama za odlazak na SP iduće godine.

Susret je igran u El Altu na 4150 metara nadmorske visine, a pogodak za Boliviju postigao je Terceros u četvrtoj minuti nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca. Bio je ovo ujedno i prvi poraz Brazila otkako ga je preuzeo Carlo Ancelotti.

Rezultati:

Ekvador – Argentina 1:0 (Valencia 45+13-11m)

Peru – Paragvaj 0:1 (Galarza 78)

Venezuela – Kolumbija 3:6 (Segovia 3, Martinez 12, Rondon 76 / Mina 10, Suarez 42, 50, 59, 67, Cordoba 78)

Bolivija – Brazil 1:0 (Terceros 45+4-11m)

Čile – Urugvaj 0:0