Novi talijanski prvoligaš kreće po Rebića? Evo koliku plaću mu navodno mogu ponuditi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Bivšem hrvatskom reprezentativcu Anti Rebiću posljednjeg dana lipnja službeno istječe ugovor s Hajdukom pa ne čudi što se za njega ponovno javlja zanimanje klubova iz Serie A.

Rebić na Poljudu ima ponudu za nastavak suradnje, ali istu još uvijek nije prihvatio jer očito pažljivo važe sve opcije i osluškuje interes s drugih tržišta.

Hajduk objavio tko sve odlazi iz kluba! Otkrili i što je s Rebićem Rebić dobio nagradu pa odgovorio na pitanje o ostanku u Hajduku: ‘Drugi red livo’

Splitom već danima kruži informacija kako se na radaru novog talijanskog prvoligaša Frosinonea našao upravo iskusni napadač Bijelih jer klub s Apenina traži provjerena pojačanja koja bi im jamčila stabilnost i ostanak u elitnom razred, piše Germanijak.

Financijska strana ovog potencijalno transfera ide u korist Talijana jer Frosinone operira s izdašnijim proračunom za plaće u odnosu na splitski klub.

Dok je Rebić u protekloj prvenstvenoj sezoni na Poljudu pristao na primanja od otprilike 450.000 eura, talijanski prvoligaš mu kao slobodnom igraču bez odštete može ponuditi znatno veća primanja.

Procjenjuje se da bi u Frosinoneu njegova primanja iznosila u rasponu od 600.000 do 800.000 eura godišnje kroz ugovor po modelu “jedna plus jedna godina”. Uz fiksnu plaću, Talijani ugovor planiraju osnažiti i klupskim bonusom od 150.000 eura za ostanak u ligi, kao i individualnim premijama vezanim uz golove i asistencije. To je doduše znatno manje od 3,5 milijuna eura koliko je zarađivao na svom vrhuncu u Milanu, ali je i dalje osjetno iznad financijskih mogućnosti Hajduka.

Nakon odlaska iz RNK Splita, Rebić je u karijeri igrao za talijanske klubove Fiorentinu, Veronu, Milan i Lecce, njemački Eintracht i turski Beşiktaş, prije nego što je prošlog ljeta stigao u Hajduk.