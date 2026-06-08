Tko umjesto Livakovića u Dinamu? Poznato lice moglo bi se vratiti na gol

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Guliver

Dok u Fenerbahče u vlada kaos uslijed predsjedničkih izbora, pitanje budućnosti Dominika Livakovića daleko je od riješenog. Dinamo mora biti spreman na sve rasplete, a dok čeka otvaranje mogućnosti za pregovore o njegovom ostanku na Maksimiru, gleda i prema drugim rješenjima za preuzimanje uloge prvog vratara u idućoj sezoni.

Prema pisanju Germanijaka, trenutno najpoželjnija meta je Adrian Šemper. Bivši vratar Dinama za sobom ima sezonu u Serie A, u kojoj je imao gotovo punu minutažu na golu Pise.

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Nakon što je njegov klub ispao u Serie B, a on sam našao se u zadnjoj godini ugovora, pojavile su se glasine da bi mogao biti idealna alternativa Livakoviću na vratima Modrih. Tim više što je riječ o Dinamovom djetetu, koje nikad nije dobilo pravu priliku u Maksimiru, a sada mu se nudi mogućnost vratiti u najdraži klub dok je u najboljim vratarskim godinama.

S 28 na leđima, ima dovoljno iskustva i kvalitete da bi se nametnuo za ulogu prvog golmana, i dovoljno mladosti da bi to ostao godinama, čime bi Zvonimir Boban potencijalno dugoročno riješio kritično pitanje prvog vratara.

Kao potencijalne mete spominju se i etablirana imena poput Augsburgovog Nediljka Labrovića, Osijekovog Marka Malenice i Olivera Zelenike, pri čemu je potonji navodno ipak bliže tome da Varaždin zamijeni Kekovom Rijekom.

Naravno, postoji mogućnost pružanja nove prilike Ivanu Filipoviću, kojeg je Mario Kovačević stavljao na gol u periodu Livakovićeve ozljede, ukazujući mu povjerenje ispred Ivana Nevistića i Danijela Zagorca.

Navijači Dinama Šempera najviše pamte po primanju četiri gola u porazu (0-4) od Juventusa u prvom kolu Lige prvaka 2016. godine, nakon kojeg ga je na golu zamijenio upravo Livaković. U ukupno 12 nastupa za Modre primio je 16 golova. Uslijedila je posudba u Lokomotivu pa odlazak u Chievo, a potom epizode u Comu i Genoi prije odlaska u Pisu.