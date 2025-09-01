VIDEO / Ramos objavio prvu pjesmu i poslao poruku Perezu? ‘Nikad nisam htio otići…’

Podijeli :

Bivši kapetan Real Madrida Sergio Ramos iznenadio je sve objavom novog glazbenog singla pod nazivom 'Cibeles'.

Pjesma je već postala viralna na društvenim mrežama, jer mnogi obožavatelji vjeruju da su njezini stihovi izravna poruka predsjedniku Real Madrida Florentinu Perezu, koja se osvrće na kontroverzni odlazak braniča iz kluba. Na YouTubeu pjesma u samo 16 sati ima više od pola milijuna pregleda.

Doima se da je pjesma osobna i emocionalna posveta navijačima Real Madrida i kultnoj fontani Cibeles, tradicionalnom mjestu gdje Los Blancosi slave svoje naslove.

Zanimljivo je da su određeni stihovi izazvali raspravu, a mnogi ih tumače kao prikrivene poruke predsjedniku kluba.

“Postoje stvari koje ti nisam rekao, a još uvijek me bole. Nikada nisam htio otići, ti si tražio da odletim”, pjeva Ramos u uvodnim stihovima.

Nastavlja s rečenicama koje potiču nagađanja:

“Nisam bio svoj, ti si tražio da poletim”, “Hvala Bogu da sam otišao, jer se me nisi tretirao isto.”

“Radije bih umro stojeći nego živio na koljenima“, “zaboravio si na mene, ostavio si me po strani. Bez mogućnosti da odlučim, to me najviše boli.”

Ramosov odlazak iz Real Madrida 2021. bio je jedna od najdramatičnijih priča posljednjih godina. Bivši kapetan prvo je odbio ponudu kluba, ali je kasnije pokušao prihvatiti, samo da bi mu Florentino Perez rekao da je prijedlog već istekao.

Ta je odluka označila kraj njegove duge i trofejne ere na Santiago Bernabeuu, a branič je bez odštete prešao u Paris Saint-Germain.

Napetost između Péreza i Ramosa tada je dominirala naslovnicama, a bol tog rastanka očito još traje.

U završnom dijelu pjesme ‘Cibeles’, međutim, branič daje naslutiti da priča možda nije završena: “I premda je sve bilo tako, bio bih presretan vratiti se.”