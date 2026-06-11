UŽIVO OD 21: Meksiko i JAR otvaraju Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, stigli su sastavi

Meksiko će u 21 sat postati prva reprezentacija koja će ugostiti tri Svjetska prvenstva. Svoje prvo domaćinstvo imali su 1970. godine da bi drugi put domaćini bili 1986. godine. Sada će u svom 18. nastupu na Svjetskom prvenstvu treći put ugostiti brojne reprezentacije svijeta. Najveći uspjeh meksičke reprezentacije je četvrtfinale 1970. i 1986., zanimljivo oba puta kada su bili i domaćini. Osim s Južnoafričkom Republikom, igrat će u skupini s Južnom Korejom i Češka koji od četiri sata po hrvatskom vremenu igraju svoju prvu utakmicu na SP-u.