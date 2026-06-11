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UŽIVO OD 21: Meksiko i JAR otvaraju Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, stigli su sastavi

FIFA World Cup 11. lip 202619:50 > 19:52 0 komentara
(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Počinje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Jedan od tri domaćina Meksiko će od 21 sat otvoriti SP utakmicom protiv Južnoafričke Republike koja igra svoje prvo prvenstvo nakon 2010. godine kada su bili i domaćini Mundijala. Sve najbitnije moći ćete pratiti u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.

19:51

Stigli su sastavi

Postava Meksika: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones - Jimenez

Postava JAR-a: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Rayners, Foster

18:14

Tko je favorit?

Veliki favorit na otvaranju prvenstva je Meksiko na čiju pobjedu brojne kladionice nude kvotu od 1,40 što je vjerojatnos od 71,43% za pobjedu. Na remi je kvota 4,50 dok za pobjedu JAR-a kladionice stavljaju visoku kvotu od 8,5 što im daje šansu od 11,76% za slavlje. 

18:10

Tko sudi?

Sudac utakmice je 44-godišnji Brazilac Wilton Pereira Sampaio koji nije sudio nijednu utakmicu Meksiku, ali ni Južnoafričkoj Republici. On je sudio četiri utakmice na Svjetskom prvenstvu u Kataru gdje je dobio priliku dijeliti pravdu na derbiju između Francuske i Engleske. U tom susretu je s 2:1 slavila Francuska.

18:07

JAR igra svoje četvrto prvenstvo

Južnoafrička Republika je u listopadu 2025. godine izborila nastup na Svjetskom prvenstvu kao pobjednik svoje kvalifikacijske skupine. Tako su izborili plasman na svoje četvrto Svjetsko prvenstvo. JAR u svojoj povijesti nije nijednom prošao skupinu, a sada će s Meksikom, Južnom Korejom i Češkom pokušati doći do povijesnog uspjeha. 

18:03

Meksiko je domaćin trećem Svjetskom prvenstvu

Meksiko će u 21 sat postati prva reprezentacija koja će ugostiti tri Svjetska prvenstva. Svoje prvo domaćinstvo imali su 1970. godine da bi drugi put domaćini bili 1986. godine. Sada će u svom 18. nastupu na Svjetskom prvenstvu treći put ugostiti brojne reprezentacije svijeta. Najveći uspjeh meksičke reprezentacije je četvrtfinale 1970. i 1986., zanimljivo oba puta kada su bili i domaćini. Osim s Južnoafričkom Republikom, igrat će u skupini s Južnom Korejom i Češka koji od četiri sata po hrvatskom vremenu igraju svoju prvu utakmicu na SP-u.

17:56

Počinje Svjetsko prvenstvo

Od 21 sat će na Estadio Banorteu Meksiko i Južnoafrička Republika otvorit će 23. izdanje Svjetskog prvenstva. Bit će to repriza otvaranja iz 2010. godine kada je domaćin bio JAR. Tada je utakmica završila 1:1, a utakmice se pamti po golu Siphiwea Tshabalale koji je ostao poznat po komentiranju engleskog komentatora Petera Druryja. Englez je taj gol opisao riječima: "Gol Bafana, Bafana, gol za Južnu Afriku, gol za cijelu Afriku".

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