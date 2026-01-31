Varaždin igrao cijelo poluvrijeme s igračem manje, ali upisao pobjedu protiv Slavena za skok na četvrto mjesto

Podijeli :

Foto: NK Slaven Belupo

U 20. kolu HNL-a Slaven Belupo je ugostio Varaždin, a iako su drugi dio susreta igrali s igračem više, Varaždinci su upisali pobjedu od 2:0.

Dobro je krenulo za Slaven Belupo jer su u 10. minuti preko Dominika Kovačića došli do vodstva. Međutim, VAR soba je poništila taj pogodak i šest minuta kasnije stigla je kazna. Antonio Melnjak je dosudio kazneni udarac za Varaždin koji je u pogodak pretvorio Ivan Mamut.

Strijelac pogotka sudjelovao je i kod drugog gola kada je uposlio Luku Mamića koji je zabio za 2:0. Mamić do kraja poluvremena nije ponovio ono što je napravio Mamut te nije upisao asistenciju nego je zaradio drugi žuti karton čime je ostavio svoju ekipu na cjedilu.

Unatoč igri s igračem manje i kaznenom udarcu za Slaven Belupo. Njega u pogodak nije pretvorio Ilija Nestorovski i Varaždin je s 2:0 upisao pobjedu s kojom su skočili na četvrto mjesto HNL-a, posljednje koje može voditi u Konferencijsku ligu.