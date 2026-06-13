Osim o nastupu BiH: Ne smijemo se zavaravati, s ovakvom igrom ne možemo daleko

Momčad Sergeja Barbareza povela je u 21. minuti preko Jove Lukića, koji je pogodio nakon kornera. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti zahvaljujući pogotku Cylea Larina.

Iako je osvajanje boda protiv domaćina prvenstva na prvi pogled pozitivan rezultat, ostao je dojam da je BiH propustila priliku za pobjedu. Upravo je to istaknuo Amar Osim, najtrofejniji trener u povijesti Željezničara i bosanskohercegovačkog klupskog nogometa.

Prema njegovim riječima, Kanada nije ostavila posebno snažan dojam jer je djelovala nesigurno i neorganizirano, osobito u oba kaznena prostora. Smatra da je BiH iskoristila jednu od svojih prilika, ali nije uspjela stvoriti dovoljno opasnosti kako bi osigurala drugi pogodak i mirnije privela utakmicu kraju.

S druge strane, Osim naglašava da osvojeni bod ima veliku vrijednost jer reprezentaciju ostavlja u borbi za plasman u sljedeći krug natjecanja. Ističe kako će BiH, bez obzira na ostale rezultate u skupini, ostati konkurentna sve do posljednjeg kola, u kojem je očekuje najslabiji suparnik u skupini. Dodaje da bi četiri osvojena boda vrlo vjerojatno bila dovoljna za prolazak dalje.

Unatoč tome, upozorio je da se reprezentacija ne smije zanositi rezultatom. Smatra da prikazana igra nije bila na razini koja bi jamčila uspjeh protiv kvalitetnijih protivnika te da se ne može stalno računati na rani pogodak iz prekida, promašaje protivnika ili spašavanje lopte s gol-crte.

Posebno je kritizirao nedostatak kreativnosti u napadu. Po njegovu mišljenju, reprezentacija je tijekom susreta uglavnom prijetila nakon prekida, dok je izostala organizirana i tečna igra kroz teren. Naglasio je da BiH praktički nije stvorila nijednu ozbiljnu akciju iz igre te da su pogodak i nekoliko prilika došli bez jasnog napadačkog koncepta.

Zaključno, Osim smatra da će reprezentacija morati značajno podići razinu igre želi li ostvariti zapažen rezultat na Svjetskom prvenstvu i ostati konkurentna u nastavku natjecanja.