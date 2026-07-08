UŽIVO: Započinje sastanak Dalića i Kustića, uskoro doznajemo odluku izbornika

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Zlatko Dalić danas se oko 11 sati sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem kako bi razgovarao o svojoj budućnosti na poziciji izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Zlatko Dalić sjeli su za stol kako bi definirali hoće li najuspješniji strateg u povijesti Vatrenih nastaviti voditi reprezentaciju ili je stigao kraj jedne velike ere.

Dalić je u sinoćnjem gostovanju na HRT-u potvrdio da je danas odluke, ali i ostao zagonetan po pitanju svoje budućnost. Sve bi se trebalo znati po završetku ovog ključnog sastanka.

“Moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice. Sutra ću razgovarati s predsjednikom. Dogovorit ćemo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju odgovor, netko želi da ostanem, a netko da odem. Moj posao je zaista najljepše što mogu raditi. U svemu tome je puno kritika i pohvala, ali moj motiv i volja je uvijek prisutna. Nakon razgovora ću biti konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim i neću ostati, ali neke stvari moram sam sa sobom odlučiti”, rekao je sinoć Dalić.

Jedino pitanje je hoće li Dalić, koji je od listopada 2017. godine odveo Hrvatsku do tri velike svjetske i europske medalje, produžiti vjernost i povesti momčad prema Euru 2028., ili će kormilo preuzeti Slaven Bilić, čije se ime već danima glasno spominje u kuloarima kao želja svlačionice u slučaju Dalićeva odlaska.

Uskoro opširnije…