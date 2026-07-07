Marić: Infantino je vjerojatno platio misu za pobjedu Belgije

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Bivši šef sudačke komisije Hrvatskog nogometnog saveza Bruno Marić gostovao je u HTV-ovoj emisiji Studio 4, gdje se osvrnuo na skandaloznu odluku FIFA-e o suspenziji kazne američkom napadaču Folarinu Balogunu, ali i na općenitu primjenu tehnologije u nogometu.

Komentirajući skandal s Trumpom, FIFA-om i utakmicu protiv Belgije, Marić je istaknuo kako smatra da ova kontroverzna odluka ne bi smjela baciti sjenu na kompletnu sudačku organizaciju na turniru, dodajući da je prvotna odluka o kazni za američkog napadača bila potpuno ispravna.

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“Ne bih htio da se suđenje na Svjetskom prvenstvu i odluke sudaca gledaju u svjetlu te odluke. Odluka o suspenziji igrača zbog starta na igraču Bosne i Hercegovine bila je više nego opravdana, ali nažalost nije zaživjela kako je trebalo”, rekao je za HRT.

Nakon što je Belgija u osmini finala deklasirala SAD s 4:1 i tako spriječila još veće potrese na prvenstvu, Marić se slikovito izrazio o olakšanju koje je zbog takvog rezultata osjetio i sam predsjednik FIFA-e, istaknuvši:

“Najveći navijač Belgije bio je gospodin Infantino. Vjerojatno je i misu uplatio da utakmica završi ovako. Da nije, tek bi problemi krenuli.” U

jedno je izrazio veliko zadovoljstvo reakcijom predsjednika krovne europske nogometne organizacije, koji je otvoreno osudio političke pritiske na sport, te je dodao: “Bio sam jako sretan kad sam vidio što je napisao Aleksander Čeferin. Čvrsto je stao iza europske reprezentacije, ali i iza nogometa.”

Govoreći o uvođenju tehnologije i umjetne inteligencije u nogomet, Marić je kao dugogodišnji stručnjak za suđenje poslao jasnu poruku o tome gdje se mora povući granica kada je u pitanju modernizacija i automatizacija odluka na terenu, naglasivši da čovjek uvijek mora imati zadnju riječ.

Svoje je mišljenje o tome zaključio riječima: “U srcu će uvijek biti sudac. Možda će se zvati Dron, ali bit će nogometni sudac i čovjek. Sigurno neće biti umjetna inteligencija.”

Pojasnio je kako se tehnološki napredak ne smije oteti kontroli te je poručio: “Treba i tehnologiji reći stop. Nije problem da čip u lopti javi da je lopta dodirnuta, ali odluku mora donijeti čovjek, na temelju dokaza. Tehnologija je u sportu bitna, ali mora biti pod nadzorom čovjeka.”