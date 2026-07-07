Dalić o budućnosti na klupi Hrvatske: ‘Moj ugovor je završio, želim ostati, ali neke stvari moram dogovoriti s predsjednikom’

Zlatko Dalić je na klupu Hrvatske stigao 2017. godine uoči završetka kvalifikacija za Svjetskog prvenstvo u Rusiji. Vatrene je prvo odveo na to Svjetsko prvenstvo gdje je osvojio i srebro, a četiri godine kasnije je na Svjetskom prvenstvu u Kataru s Hrvatskom osvojio broncu nakon pobjede od 2:1 protiv Maroka u utakmici za treće mjesto. Sada nakon svog trećeg Mundijala mu je ugovor s reprezentacijom istekao te još nije poznato hoće li nastaviti trenirati Vatrene. O tome je govorio u HRT-ovoj emisiji Americana.
Na početku su voditelji Marko Šapit i Valentina Miletić prvo su upitali Zlatka Dalića planira li ostati na klupi hrvatske reprezentacije.
“Pa dobro, moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice. Devet godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća i zadovoljstvo. Taj posao je zaista zahtjevan, stresan odgovoran. Imam dogovor s predsjednikom da se nađemo sutra, i hvala savezu i predsjedniku na povjerenju, da se dogovorimo kako dalje. Svjestan sam da neki žele da odem, neki žele da ostanem. Ovaj posao je za mene najveći koji mogu raditi, moj motiv, elan i volja su uvijek bili prisutni. Sutra ću razgovarati s predsjednikom, nije da ne želim, da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moramo dogovoriti.”
Voditelje je zatim zanimalo koliko mu je teško donijeti odluku o nastavku mandata te je li još uvijek neodlučan.
“Nema posla ljepšeg od ovoga, biti izbornik svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliku podršku imam. Ljudi na osnovu mojih uspjeha i neuspjeha mogu ocijeniti moj rad i to je njihovo pravo. Za neke sam neznalica, srećković, za neke ne znam taktiku, za neke znam, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji prevladaju. Ja imam svoje vrijednosti koje zastupam i glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo. Ali ne mogu prihvatiti da je kriterij mog rada vrijednost koju zastupam.
Ne može biti neka moja vrijednost koju živim kriterij jesam li ja dobar izbornik ili nisam. To me jako smeta. Tu sam i dogovorit ćemo se. Želim najbolje Hrvatskoj. Ima odlične igrače. Bez suza nema uspjeha. To smo osjetili u prijašnjim generacijama. Moraš proći patnju da bi došao rezultat. Dolaze bolji dani. Rekao sam u Kataru da smo osvojili medalju bez suza i bez znoja. To nije dobro.”
Na pitanje kako danas gleda na sve što je ostvario s hrvatskom reprezentacijom, Dalić je istaknuo da ga je posebno dirnula podrška koju je dobio nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva.
“Nisam bio ni svjestan podrške koju imam. Puno mi znači što dobivam puno poruka i poziva. Hrvatska je ispala nezasluženo, morali smo bar neodlučeno igrati s Portugalom. Na stranu čipovi, VAR, mi smo trebali biti bolji. Protiv Portugala smo primili dva gola koje ne bi primili ni pioniri. Hrvatska može bolje. Hrvatska je oštećena, oteli su nam taj gol. Ali neću se vaditi na to.
Deschamps je najuspješniji izbornik u 21. stoljeću, a ja sam drugi. Samo su četiri izbornika vodili više utakmica na Svjetskim prvenstvima od mene. Ipak, sve zasluge idu igračima.”
Voditelji su ga potom upitali što ga najviše pogađa kada je riječ o kritikama i reakcijama javnosti.
“Pitanje je treba li meni sve skupa, da se lažima napada i vrijeđa mene i moju obitelj. Čovjek sam koji ne treba to prolaziti, da netko pušta tračeve u medije i javnost. Da je istina, poklopio bih se ušima i dobro. Ali smeta me to. Izložen sam javnosti, ali ja ne mogu biti lošiji čovjek ako kažem ‘hvala Bogu’. Ne znam jesam li nekoga uvrijedio.”
Na pitanje kakva je atmosfera vladala u reprezentaciji tijekom turnira, Dalić je naglasio zajedništvo i odnos koji je imao s igračima.
“Mi smo osvojili medalje i ušli u povijest. Medalje su mjerilo, ali meni je bitno poštovanje mojih igrača. Joško Gvardiol je jedan od najboljih stopera na svijetu. Bio je na klupi, rekao mi je da će napraviti sve kako mu ja kažem.
Perišić ne voli igrati lijevog beka, ali rekao mi je da će igrati što god ja želim. Bili smo na putu 40 dana, nismo imali problema. Nije bilo lako, pogotovo dečkima koji nisu igrali ni minute. Hvala im na strpljenju i na treninzima.”
Za kraj su ga pitali vidi li među članovima svojeg stručnog stožera moguće buduće izbornike Hrvatske.
“Imam svoj stožer s kojim sam zadovoljan. Bio mi je cilj dovesti bivše igrače Hrvatske koji se bave trenerskim poslom. Mislim da mogu biti i potencijalni nasljednici.”
Na pitanje o problemima koje je Hrvatska imala kod obrane prekida tijekom Svjetskog prvenstva, Dalić je objasnio kako priprema nije bila sporna, već izvedba na terenu.
“Mi smo prije Svjetskog prvenstva dobili dva gola iz prekida. Sve drugo je bilo dobro. No protiv Engleza je bilo loše i onda se uvukao strah. Naš analitičar vadi prekide, to Ćorluka vadi. Nije to do uvježbavanja, nego do reakcije igrača. Sve je pripremljeno i pokazano, sve smo znali. No moraš odlučiti da ti igrač neće skočiti i zabiti gol i to je ključno kod branjenja prekida.”
Voditelje je potom zanimalo kako danas gleda na odluku da reprezentacija zaigra sa sustavom s trojicom u obrani te bi li nešto promijenio kada bi ponovno donosio iste odluke.
“Ne bih više minutu potrošio na sustav s trojicom u obrani. Ljut sam na sebe jer sam pogazio svoje principe. Trebao sam raditi kako ja mislim na treba i umrijeti ako treba u svojoj ideji. Gubio sam vrijeme s tom formacijom. Nikad više neću ponoviti i sam na sebe sam ljut.
Nisam se vodio s tim da poguram Vuškovića, on je igrač koji je budućnost Hrvatske. Moj razlog je bio taj što smo imali takav profil igrača. Nemam dva lijeva beka za rang Svjetskog prvenstva. Da ima, zvao bih ih. Uzeo sam igrače koji mi trebaju. Bilo je polemike oko naših napadača. Musa i Matanović pokazali su velike stvari i velik potencijal. Ne bih ništa promijenio.”
Na pitanje kako gleda na suđenje i odnos FIFA-e prema Hrvatskoj, Dalić je izrazio nezadovoljstvo odlukama koje su, prema njegovu mišljenju, išle na štetu reprezentacije.
“Pogledajte kakvi se prekršaji nisu sudili na Budimiru protiv Portugala. Vlašić nije napravio penal, samo ga je ogradio rukama i nije tu bilo intenziteta za penal. Uvjeren sam da ne bi ni gledali da je bilo na drugoj strani. Priča za Hrvatsku ponavlja se već godinama i ja na nju ukazujem.
Hrvatska ima slab status kod FIFA-e. Sve odluke koje se događaju pokazuju da imam pravo. Bio sam jedini izbornik na svijetu koji nije glasovao u FIFA-inom izboru, to je bio moj revolt. Mi njima smetamo, dvaput smo im pokvarili party, treći put nas nisu pustili ni blizu. Nisu nam dali da napravimo dobru priču treći put zaredom.
Ovo je Svjetsko prvenstvo je sve, samo ne Svjetsko prvenstvo u nogometu. Ovo je sve i svašta, nešto čudno. Sve je to biznis, ovo ubija nogomet.”
Voditelje je potom zanimalo što misli o kritikama koje su nakon ispadanja upućene hrvatskoj reprezentaciji.
“Nema pravo nitko kritizirati ovu reprezentaciju jer su donijeli puno sreće i radosnih trenutaka. Nitko nema pravo vrijeđati ih i kritizirati. Mi smo sami krivi, mi smo dignuli kriterije. Pogledajte Brazil. Nogomet ti nekad da, nekad uzme. Nema mjesta kritikama. Teško je bilo da ćemo nešto napraviti i na trećem Svjetskom prvenstvu zaredom.”
Na pitanje postoji li nešto za čime posebno žali tijekom svojeg mandata, Dalić je izdvojio dvije stvari.
“Meni je žao što sam se razišao na nekim dečkima. Nije mi trebalo za izgradnju autoriteta. Nisam ponosan na to. I žao mi je što nisam osvojio zlato u Ligi nacija. To bi bila kruna ove moje karijere.”
Za kraj su ga upitali kako vidi odnos iskusnijih reprezentativaca i mlađe generacije koja tek dolazi.
“Hrvatska treba te starije igrače i dalje. Dok god imaju kvalitetu i formu moraju dalje igrati. Perišić je fenomen. Vratio se nakon teške ozljede na visoku razinu. Perišić radi 200 na sat i živi nogomet. Kad nije u klubu igrao, reprezentacija mu je pomogla i on je to vratio. Dolaze mlađi igrači kao što su Petar Sučić i Baturina, imamo sjajne dečke koji znaju što je kult reprezentacije.”
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