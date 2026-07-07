Hajdukovi kroničari za SK o Livaji i Biliću: ‘Sve se urušava’

Podijeli :

U emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića gostovali su navijači i kroničari Hajduka Tonći Vujčić i Marjan Arapović. Komentirali su aktualnu situaciju na Poljudu, na kojem s jedne strane očekuju prvu europsku utakmicu protiv Žiline (četvrtak, 20 sati), a s druge proživljavaju unutarnje turbulencije potaknute kontroverznim sukobom Marka Livaje s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.