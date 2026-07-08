Štimac je otkrio da Dalić ostaje izbornik? Evo što je napisao usred sastanka u HNS-u

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Dok u sjedištu HNS-a traje ključan sastanak između Marijana Kustića, Zlatka Dalića i njegova odvjetnika, na društvenim mrežama se oglasio Igor Štimac.

Bivši izbornik u svojem je obraćanju na Facebooku dao naslutiti da bi Zlatko Dalić mogao ostati izbornik i nakon današnjeg sastanka.

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“Dragi Bog nas je blagoslovio nogometnim talentom, a ostalo je došlo strpljivim radom, odricanjem i vjerom. Sretan sam što smo na tom putu dugo vremena rasli zajedno i siguran kako nas naši Ćiro i Špaco sa ponosom prate “odozgo”!”, započeo je Štimac pa nastavio s obraćanjem Daliću:

“Prijatelju Zlatko, i sam sam osjetio medijski “bič” mrzitelja i “nepravde administracija” puno puta, ali svaki sam put izašao jači i odlučniji kročiti dalje noseći zadani križ. Jednako to podnosi i naš prijatelj MPT. Tvoj narod te voli i nikakvi antihrvatski mediji to neće promijeniti bez obzira koliko uporni bili i koliko jako pokušavali zanemariti svjetske rezultate ostvarene sa “vatrenima”. Želim ti dobar odmor u krugu obitelj i nastavak odličnog rada na čelu Vatrenih!”