Messi objasnio zašto je plakao: ‘Iznevjerio sam suigrače’

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Svjetsko prvenstvo 2026. godine svakog dana donosi novog kandidata za "utakmicu turnira", no ono što su u dramatičnoj osmini finala odigrali Argentina i Egipat (3:2) ostat će upisano u povijest.

Autsajderi su senzacionalno vodili s 2:0 golovima Yassera Ibrahima i Mostafe Zika, no branitelji naslova kreirali su čudesan preokret preko Cristiana Romera, Lionela Messija i Enza Fernándeza u sudačkoj nadoknadi.

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Utakmica je ponudila neviđenu dramu, a slomljeni kapetan Argentine završio je susret u suzama koje su odmah obišle svijet.

Nakon dramatičnog trijumfa, Messi je novinarima iskreno priznao što ga je dovelo do suza i izdvojio najbitnije detalje dramatične večeri:

“Plakao sam jer sam osjećao da sam iznevjerio suigrače zbog penala. Jer nisam zabio i jer sam ga loše izveo. Srećom, Bog opet ima poseban plan sa mnom.”

Iako su branitelji naslova opasno visjeli i gubili sve do 79. minute utakmice, Messi je naglasio nevjerojatan karakter ove momčadi koja je u sudačkoj nadoknadi preko Enza Fernándeza stigla do pobjede:

“Nismo zaslužili ispasti, nismo smjeli otići kući tako. Ova ekipa stvarno zaslužuje proći. Nikada ne odustajemo, nikako. Nikad!”

Messi je u ovom povijesnom preokretu upisao svoj 204. nastup za reprezentaciju, doguravši do nevjerojatnih 125 golova i 65 asistencija u dresu Argentine.