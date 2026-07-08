Kramarić je uspješno operiran: Javio se fotografijom iz bolnice

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić uspješno je operirao trbušni zid odmah po povratku s američkog Mundijala.

Riječ je o ozljedi koja je iskusnog napadača mučila već duže vrijeme, a zbog koje na koncu nije bio u prvom planu izbornika Zlatka Dalića te je sve tri svoje utakmice na prvenstvu odigrao ulazeći s klupe.

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Dobre vijesti o zdravstvenom stanju svog napadača službeno je potvrdio i njegov klub Hoffenheim, koji se oglasio putem društvenih mreža:

“Andrej Kramarić prošao je manji operativni zahvat, koji je bio uspješan. Nakon godišnjeg odmora poslije Svjetskog prvenstva, Hrvat će nastaviti treninge s ekipom kako je planirano.”

Kramarić je na netom završenom turniru za njega upisao tri nastupa, svaki put kao džoker s klupe. U porazu od Engleske ušao je u 78. minuti umjesto Marija Pašalića, protiv Paname je na terenu proveo cijelo drugo poluvrijeme, ogled protiv Gane odgledao je s klupe, dok je u bolnom ispadanju od Portugala ušao u samoj sudačkoj nadoknadi umjesto Matea Kovačića.

Srećom, zahvat je prošao bez ikakvih komplikacija i Kramarić bi se nakon zasluženog odmora trebao u potpunosti spreman priključiti klupskim pripremama za novu sezonu.