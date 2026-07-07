VIDEO / Egipat šokirao Argentinu na otvaranju utakmice, Messi ponovno promašio penal

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Od 18 sati po hrvatskom vremenu su u Atlanti Argentina i Egipat započeli pretposljednji susret osmine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Argentina je bila veliki favorit, no u 15. minuti Egipat je šokirao aktualne svjetske prvake. Nakon udarca iz kuta koji je izveo Marwan Attia pogodak je zabio Yasser Ibrahim kojemu je to bio drugi gol za reprezentaciju. Pogodak afričke reprezentacije za vodstvo pogledajte OVDJE.

U 19. minuti Argentina je nakon neopreznosti u obrani Egipta dobila kazneni udarac. Odgovornost je preuzeo Lionel Messi koji je na ovom Svjetskom prvenstvu već promašio kazneni udarac protiv Austrije. Najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava ovaj put također nije bio siguran jer mu je Mostafa Shobeir obranio pokušaj.

Argentina je u nastavku poluvremena dominirala te je Messi iz slobodnog udarca zatresao vratnicu, a kasnije je Julianu Alvarezu Shobeir obranio zicer. Tako je Egipat nakon prvih 45 minuta šokantno vodio protiv svjetskih prvaka.