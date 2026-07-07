Portugalci ne štede Ronalda: ‘Dosta je!’

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AP Photo/Gareth Patterson via Guliver

Ispadanje Portugala sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Španjolske pokrenulo je lavinu nezadovoljstva u tamošnjim medijima, a na meti žestokih kritika našao se kapetan reprezentacije Cristiano Ronaldo.

Ugledni portugalski sportski list A Bola objavio je vrlo oštar osvrt pod naslovom “Cristiano Ronaldo: ne želimo te ‘ubiti’, ali dosta je”, u kojem se jasno poručuje da je stigao trenutak za konačni odlazak legendarne sedmice.

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U tekstu se navodi kako je nužno jednom zauvijek zatvoriti ciklus kapetana koji je trajao znatno duže nego što je trebao. Autor ističe kako Ronaldo zbog golemog ega više nije sposoban prihvatiti ulogu džokera s klupe, iako su njegove trenutačne izvedbe na terenu neusporedive s onim što donose mlađi igrači, poput Gonçala Ramosa.

Portugalci pišu o “bolesnoj obvezi” da Ronaldo mora provesti svaku minutu na terenu, što je potpuno ugušilo igru reprezentacije i odvelo je u rezultatsku propast.

“Ne staviti Gonçala Ramosa u igru, u utakmici u kojoj je Španjolska u drugom poluvremenu pritiskala Portugal, bilo je šlag na tortu cirkusa užasa Roberta Martíneza.”

Nakon bolnog poraza, sam Ronaldo se u miks-zoni branio od kritika izjavom kako ga “već 23 godine pokušavaju ubiti”, no A Bola mu oštro odgovara kako nitko ne želi uništiti njegovu ostavštinu, već se radi o čistoj nogometnoj realnosti 2026. godine koja više ne trpi takav status quo.

List zaključuje kako je sramotno što se momčad pod vodstvom Roberta Martíneza prilagođavala isključivo Ronaldovu statusu, dok su u isto vrijeme dokazane klase i ponajbolji igrači svojih klubova ostajali u sjeni njegova ega. S promjenom na klupi i izglednim dolaskom Jorgea Jesusa, ugledni list traži hitne i korjenite promjene, naglašavajući da je vrijeme da Ronaldo konačno napravi korak u stranu.