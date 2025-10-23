RIJEKA – SPARTA PRAG 0:0 Prekid utakmice na natopljenoj Rujevici! Engleski sudac poslao igrače u svlačionicu

Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 igraju susret 2. kola Konferencijske lige. Nakon startnog poraza od Noaha (0:1), momčad Victora Sáncheza pokušat će doći do prvih europskih bodova u dvoboju protiv momčadi koja je u 1. kolu uvjerljivo svladala Shamrock Rovers rezultatom 4:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu. Aktualni prvaci Hrvatske dočekuju tek četvrtu momčad iz prošlogodišnjeg češkog prvenstva.
TIJEK DOGAĐAJA:
13' Sudac poslao igrače u svlačionicu
Zbog strahovito teških uvjeta, sudac Robert Jones poslao je igrače u svlačionicu. Čekamo nove informacije.
9' Fruk zabio, ali bio je u zaleđu
Nakon teškog prijenosa lopte preko terena, dodavanja Ndockyta i šuta iz daljine, Fruk se izborio za udarac i poentirao iza golaman Sparte! Ipak, nakon VAR provjere, signalizirano je zaleđe stoga je gol poništen.
6' Prva prilika za Spartu
Na prvu prigodu trebalo je čekati do šeste minute. Birmančević je dobio loptu u dubinu te sam izašao pred Zlomislića. Uspio je zavući loptu pokraj Rijekina vratara, no Devetak je očistio s gol-linije.
5' Travnjak je potpuno natopljen
Početak utakmice protječe bez većih prilika, a obje momčadi se muče s vrlo zahtjevnim uvjetima. Lopta izuzetno sporo putuje po natopljenom travnjaku.
Kreće utakmica na Rujevici
Počeo je susret na Rujevici. Teren se jedva vidi od jake kiše.
Stigli sastavi!
Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Ndockyt - Thaqi, Fruk, Lasickas - Čop.
Sparta: Vindahl - Ševinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Spartin trener najavio je susret na Rujevici
Na Rujevicu stiže praška Sparta, dvoboj drugog kola Konferencijske lige počinje u 18.45 na Rujevici.
Tom prigodom susret na Kvarneru je najavio trener češke ekipe, Brian Priske.
Rijeka bi trebala biti kompletna
"Što se tiče zdravstvenog stanja u momčadi, pričekat ćemo još jedan dan. Imamo nekoliko igrača s manjim problemima i ne želimo prerano izlaziti s informacijama. Uoči utakmice ćemo vidjeti hoće li svi biti spremni", rekao je trener Rijekine momčadi Victor Sanchez.
Sudi ne baš najpoznatiji Englez
Glavni sudac utakmice je Robert Jones iz Engleske.
