ANKETA / Je li utakmica na Rujevici uopće trebala započeti?

Conference League 23. lis 202519:32 0 komentara
Sport Klub

Utakmica je prekinuta nakon 13 minuta...

Utakmica 2. kola Konferencijske lige između nogometaša Rijeke i praške Sparte prekinuta je u 13. minuti zbog snažne kiše koja je natopila travnjak stadiona na Rujevici te onemogućila normalno odigravanje dvoboja.

Glavni sudac, Englez Robert Jones, odlučio je prekinuti dvoboj nakon konzultacija s predstavnicima obje momčadi, jer su uvjeti za igranje bili na granici regularnosti od početka utakmice, a snažna kiša ih je učinila još težima.

Zbog ovakvog proloma oblaka, nameće se pitanje – je li utakmica uopće trebala započeti? Odgovore ostavite u našoj anketi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Conference League