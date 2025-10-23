ANKETA / Je li utakmica na Rujevici uopće trebala započeti?

Podijeli :

Utakmica je prekinuta nakon 13 minuta...

Utakmica 2. kola Konferencijske lige između nogometaša Rijeke i praške Sparte prekinuta je u 13. minuti zbog snažne kiše koja je natopila travnjak stadiona na Rujevici te onemogućila normalno odigravanje dvoboja.

Glavni sudac, Englez Robert Jones, odlučio je prekinuti dvoboj nakon konzultacija s predstavnicima obje momčadi, jer su uvjeti za igranje bili na granici regularnosti od početka utakmice, a snažna kiša ih je učinila još težima.

