Tudorov Juventus u ludoj utakmici svladao Sučićev Inter golom Crnogorca u nadoknadi

Nogomet 13. ruj 202520:09 0 komentara
sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Najveći derbi 3. kola Serie A odigran je u Torinu, gdje je Juventus u uzbudljivoj utakmici svladao Inter rezultatom 4:3, ispunivši sva očekivanja navijača. Ovo je treća uzastopna pobjeda za Juventus u prvenstvu, a hrvatski trener Igor Tudor može biti itekako zadovoljan kako je njegova momčad otvorila sezonu.

Domaćin je poveo u 14. minuti preko engleskog stopera Lloyda Kellyja, no Hakan Çalhanoğlu izjednačio je za Inter u 30. minuti. Samo osam minuta kasnije Kenan Yıldız ponovno dovodi Juventus u vodstvo pa se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 2:1.

Çalhanoğlu je svojim drugim pogotkom u 65. minuti donio novo izjednačenje, a u 76. minuti Marcus Thuram doveo je Inter u vodstvo. Međutim, Juventus se brzo vratio – tri minute kasnije Khéphren Thuram, Marcusov mlađi brat, zabija za 3:3.

Obojica su sinovi proslavljenog francuskog reprezentativca Liliana Thurama. Kad se činilo da će dvoboj završiti remijem, Tudor je posegnuo za rješenjem s klupe – mladi Crnogorac Vasilije Adžić ušao je u završnici susreta i u 91. minuti postigao spektakularan pogodak s gotovo 30 metara, osiguravši Juventusu dramatičnu pobjedu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet