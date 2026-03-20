Trener Strasbourga: Rijeka je imala više energije od nas

Šteta, Rijeka je imala dobru priliku proći Strasbourg...

Rijeka je u prvoj utakmici na Rujevici izgubila 2:1, dok je jučer u Francuskoj odigrala neriješeno 1:1.

Trener Strasbourga Gary O’Neil istaknuo je i poseban kontekst za Rijeku, za koju je ova utakmica predstavljala ogroman ulog.

“To je jedan od najvećih trenutaka u njihovim životima. Njihova obitelj je tamo, zabijaju, počinju vjerovati… u takvim trenucima je vrlo teško prekinuti njihov zamah.”

Strasbourg se morao suočiti i s fizički svježijom hrvatskom momčadi te posegnuti duboko u rezerve snage.

Rijeka okončala sjajnu europsku sezonu, remi u Strasbourgu nije bio dovoljan za četvrtfinale KL!

“Imali su više energije od nas. Rotirali su u prvenstvu, mi nismo. Nemamo 10 igrača za uvođenje, imamo 3, 4 ili 5. Pokušavamo upravljati, ali ne možemo si dopustiti da popustimo, ni u prvenstvu, ni u kupu, ni u Europi”, objasnio je O’Neil.

Na kraju, O’Neil ističe da je u ovakvoj utakmici najvažniji konačni ishod.

“Najvažnije je ono što je ova skupina večeras postigla plasmanom u četvrtfinale.” U tom kontekstu, prolazak dalje ima još veću vrijednost. “Biti još uvijek u utrci za Top 6, biti u četvrtfinalu Konferencijske lige, u polufinalu Kupa… to je veliko postignuće. To će nam omogućiti da predahnemo, oporavimo se i vratimo se jači.”