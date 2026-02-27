Talijanski derbi u osmini finala Europa lige, evo koga je izvukao Dinamov “krvnik”

Podijeli :

Martial Trezzini/Keystone via AP via Guliver Images

U središtu Uefe u Nyonu održan je ždrijeb osmine finala Europa lige.

Nekog izrazitog derbija kao u ždrijebu Lige prvaka između Reala i Manchester Cityja nema, ali parovi su svakako zanimljivi.

Tu se svakako ističe talijanski derbi Bologne Nikole Mora i Rome, kao i okršaj Lille – Aston Villa. Genk, koji je večer prije izbacio Dinamo, izvukao je Freiburg za koji igra hrvatski napadač Igor Matanović, dok će Dominik Prpić i njegov Porto igrati protiv Stuttgarta.

Lyon, koji je uz Aston Villu bio najbolja momčad prvog dijela, igra protiv Celte, Panathinaikos protiv Betisa, Ferencvaros protiv Brage, dok će Nottingham i Midtjylland imati reprizu nakon što je jesenas danski sastav slavio u Engleskoj 3:2.

Utakmice osmine finala igraju se 12. i 19. ožujka, četvrtfinala 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, a veliko finale u Istanbulu 20. svibnja 2026. godine.