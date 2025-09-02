Sučiću u Inter stiže branič iz Manchester Cityja

Nogomet 2. ruj 2025
Talijanski nogometni prvak i europski doprvak Inter iz Milana objavio je kako je na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja doveo 30-godišnjg švicarskog reprezentativnog braniča Manuela Akanjija.

Inter će za posudbu Akanjija platiri milijun eura, a njegov trajni prelazak u redove milanskih “crno-plavih” ovisi o tome hoće li se ove sezone ispuniti određeni uvjeti od koji je jedan i obrana naslova prvaka.

U tom slučaju otkupna odšteta iznosit će 15 milijuna eura.

Akanji je ranije tijekom svoje karijere nastupao za Basel i Borussiju iz Dortmunda dok je u City stigao 2022. U Interu će ga dočekati i hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

