Sučiću u Inter stiže branič iz Manchester Cityja

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Talijanski nogometni prvak i europski doprvak Inter iz Milana objavio je kako je na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja doveo 30-godišnjg švicarskog reprezentativnog braniča Manuela Akanjija.

Inter će za posudbu Akanjija platiri milijun eura, a njegov trajni prelazak u redove milanskih “crno-plavih” ovisi o tome hoće li se ove sezone ispuniti određeni uvjeti od koji je jedan i obrana naslova prvaka. U tom slučaju otkupna odšteta iznosit će 15 milijuna eura.