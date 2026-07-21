Stipić: Pafos je drugi svijet za Žilinu, ali Hajduk ima jednu prednost

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Branislav Racko via Guliver

Hrvatski trener Tomislav Stipić trenutno odmara u Splitu, ali našao je vrijeme za razgovor o Hajduku.

“Sve sam vidio, sve je jasno. Zasluženo je Hajduk prošao preko Slovaka, premda je u uzvratu bilo nešto problema. Livaja? Neću ulaziti i trenerove zamisli, svaki strateg ima svoje ideje. Bitno je da je Hajduk prošao Žilinu, ali sada dolazi bitno drukčija utakmica. Pafos je drugi svijet za Žilinu“, naglasio je Stipić za Germanijak.

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Stipić je u Latviji vodio Rigu, klub u vlasništvu Sergeja Lomakina, ruskog biznismena koji je vlasnik i ciparskog Pafosa s kojim Hajduk igra u četvrtak na Poljudu.

“Dobro poznajem vlasnika Lomakina, ima velike ambicije sa svim klubovima koje posjeduje, a posebno sa Pafosom. Prošle godine je klub igrao Ligu prvaka, ove sezone je Europska liga najmanji mogući cilj. Sve ispod toga bio bi veliki neuspjeh, zato je Pafos pod imperativom uspjeha. Ali, mora se priznati, Ciprani imaju iskusnu i kvalitetnu momčad”.

Pratio je Stipić Pafos tijekom priprema, jer Ciprani još nisu odigrali nijednu službenu utakmicu.

“Tu je prednost Hajduka, što je momčad Gonzala Garcije u natjecateljskom ritmu, a Pafos u jednoj vrsti tranzicije. Tek se stvara momčad za novu sezonu. Okosnica je ostala iz prošle godine, premda moram istaknuti hendikep odlaska ganskog reptrezentativca Luckassona koji će nedostajati zadnjoj liniji. Sumnjam da će bivši dinamovac Mmaee biti u početnoj postavi, tek se prije devet dana priključio ekipi. Temelj momčadi su bili i ostali Brazilci, njih se treba najviše čuvati”.

Idu li Ciprani riješiti sve već u prvoj utakmici?

“Po mom sudu Pafos će igrati na kontranapade i prekide. David Luiz je opasan u skoku, a u kontrama su glavni Rumunj Dragomir, te Brazilci Jaja i Bruno Felipe. To je kvartet na koji treba obratiti najveću pozornost. Neće se Pafos zaletjeti, ne vjerujem da će uzeti posjed već će lagano čekati šansu za brzi protuudar”.

Kakav Hajduk Stipić očekuje?

“Problem Hajduka je što će pune tribine Poljuda tražiti napad od prve minute, a Hajduk ako ostavi prostora iza zadnje linije, onda otvara mogućnost brze tranzicije protivnika. Hajduk nema obranu koja može brzo pokriti protivničku kontru, a s druge strane, jasno je da se mora napasti i pokušati doći do pogotka kroz kontrolu lopte. Bit će taktički zahtjevna utakmica u Splitu, tražit će se mudrost i strpljivost s obje strane. Nekako sam dojma da će odluka o prolazu ipak biti ostavljena za uzvrat u Limassolu”.

Pafos favorit?

“Sigurno da je Pafos favorit, ali zbog ranog početka sezone ne bih rekao da je tako izražena njihova uloga dominantnog protivnika. Šanse su 55:45 za Ciprane, što još uvijek pruža veliku mogućnost i za Hajduk.

Pafos je ambiciozniji, sa nesuporedivo većim financijskim mogućnostima, ali takav status stavlja i golemi imperativ. Pafos želi ove sezoen dugo igrati u Europi, želi se plasirati u skupinu Europske lige, zato je za Ciprane u dvomeču sa Hajdukom sve neuspjeh osim prolaza. Ni ne pomišljaju na neki drugi rasplet osim plasmana u sljedeće kolo. Ni tu neće biti lako, tko god prođe protiv Salzburga imati će golemi test, ali idemo prvo vidjeti što će nam pokazati Hajduk i Pafos u dva susreta. Veliki test za Hajduk, ali puno veći imperativ za Pafos. Zanimljivo za pogledati u svakom slučaju.”