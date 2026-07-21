Navijači dočekali srebrne Argentince: Messi se nije pojavio

Argentinsku nogometnu reprezentaciju u Buenos Airesu dočekale su tisuće navijača nakon osvojenog drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu, potvrdivši da poraz 0-1 od Španjolske u finalu nakon produžetaka nije umanjio potporu momčadi.

Nogometaši su u tu južnoameričku zemlju doputovali letom iz Sjedinjenih Država, a po slijetanju u međunarodnu zračnu luku Ministro Pistarini u Ezeizi dočekali su ih navijači koji su se, unatoč kiši i temperaturi od svega nekoliko stupnjeva, okupili uz cestu prema trening-centru Argentinskog nogometnog saveza (AFA).

Pod jakim mjerama osiguranja reprezentacija je otvorenim autobusom prošla kratku dionicu do sjedišta saveza, gdje su igrače pozdravljali pjesmom, zastavama i bakljama. Za razliku od velikog dočeka nakon osvajanja svjetskog naslova u Katru 2022., kada je ulicama Buenos Airesa slavilo oko pet milijuna ljudi, ovogodišnje okupljanje bilo je znatno manje, ali emotivno.

Po izlasku iz zrakoplova prvi su se pojavili izbornik Lionel Scaloni, predsjednik AFA-e Claudio Tapia i branič Nicolas Otamendi, a ostatak reprezentacije prošao je crvenim tepihom do autobusa. Vojni orkestar pritom je izveo pjesmu “Muchachos”, koja je postala zaštitni znak argentinske reprezentacije tijekom posljednjih godina.

Kapetan Lionel Messi nije doputovao s ostatkom reprezentacije već je iz New Yorka otputovao u Miami zajedno s veznjakom Rodrigom De Paulom. Nekoliko reprezentativaca također se odmah nakon završetka turnira priključilo svojim klubovima uoči početka nove sezone.

De Paul i Enzo Fernandez među prvima su se oglasili na društvenim mrežama, zahvalivši navijačima na potpori tijekom cijelog prvenstva. Istaknuli su da ih boli poraz u finalu, ali i da je bezuvjetna podrška navijača dokaz kako je odnos između reprezentacije i javnosti nadživio rezultate.

Po dolasku u trening-centar AFA-e igrači su se susreli s članovima obitelji, čime je završeno gotovo 50-dnevno okupljanje argentinske reprezentacije.