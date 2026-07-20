Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk može igrati protiv Dinama ako ispadne od Pafosa u Europskoj ligi

Hajduk je u Nyonu doznao mogućeg suparnika u trećem pretkolu Europske lige. Ako Splićani u drugom pretkolu izbace ciparski Pafos, čeka ih dvoboj s austrijskim viceprvakom RB Salzburgom.
Salzburg bi prema vrijednosti momčadi bio veliki favorit jer njegova momčad prema Transfermarktu vrijedi oko 124,65 milijuna eura, dok je vrijednost Hajdukovog kadra procijenjena na 36,83 milijuna eura.
Hajduk je doznao i rezervni scenarij za Konferencijsku ligu.
U slučaju ispadanja od Pafosa, europski put nastavio bi protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama Tbilisija i litavskog Žalgirisa. Prva utakmica igrala bi se u Gruziji ili Litvi 6. kolovoza, dok bi uzvrat bio sedam dana kasnije u Splitu.
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