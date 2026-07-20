Ždrijeb Konferencijske lige: Hajduk može igrati protiv Dinama ako ispadne od Pafosa u Europskoj ligi

Hajduk je doznao i rezervni scenarij za Konferencijsku ligu.

U slučaju ispadanja od Pafosa, europski put nastavio bi protiv pobjednika dvoboja između gruzijskog Dinama Tbilisija i litavskog Žalgirisa. Prva utakmica igrala bi se u Gruziji ili Litvi 6. kolovoza, dok bi uzvrat bio sedam dana kasnije u Splitu.