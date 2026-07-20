Hajduk doznao protiv koga će igrati u Europskoj ligi ako prođe Pafos

Europa League 20. srp 202613:19 0 komentara
MAR_8510 via Guliver

Hajduk je u Nyonu doznao ime mogućeg protivnika u trećem kolu kvalifikacija Europske lige.

Ako Splićani uspješno prođu ciparski Pafos, igrat će protiv austrijskog Salzburga.

Bijeli prvo moraju odraditi dvoboj drugog kola kvalifikacija protiv Pafosa, nakon što su u prvoj rundi eliminirali slovačku Žilinu.

Prva utakmica protiv Salzburga igrala bi se 6. kolovoza, a domaćin bi bio Hajduk ili Pafos, dok je uzvrat sedam dana kasnije u Salzburgu.

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