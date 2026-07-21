Kapetan Thuna: Nitko u klubu ne sumnja da možemo izbaciti Dinamo

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xKjetilxWaberx via Guliver

Nakon sezone iz snova i osvajanja naslova prvaka, švicarski Thun sprema se za okršaj protiv Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Kapetan momčadi Marco Bürki najavio je veliku utakmicu te naglasio kako u njihovim redovima nema ni trunke straha.

Prije nešto više od dva desetljeća Thun je, nakon osvajanja drugog mjesta u prvenstvu i uspješnih kvalifikacija, senzacionalno izborio grupnu fazu Lige prvaka. Tada su na terenu bili prošlogodišnji trener Mauro Lustrinelli, predsjednik Gerber te aktualni pomoćni trener Ferreira.

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Danas se Thun nalazi u gotovo identičnoj poziciji. Nakon ulaska u elitni rang i senzacionalnog osvajanja naslova prvaka, dijeli ih još tri kvalifikacijska kruga do elitnog društva.

Švicarski mediji pišu kako u klubu vlada izniman optimizam, “iako su za protivnika izvukli vjerojatno najtežeg mogućeg suparnika, hrvatskog prvaka Dinamo Zagreb.” Dvoboj je za Bluewin najavio Thunov kapetan Marco Bürki.

“Prošle smo sezone vidjeli da je u nogometu sve moguće. Zato u ovu utakmicu ulazimo s jasnom namjerom da pobijedimo. Mislim da ne postoji niti jedna osoba u našem klubu koja sumnja u to da mi ovo možemo proći”, samouvjereno poručuje 33-godišnji stoper, inače brat bivšeg vratara Borussije Dortmund Romana Bürkija.

Svjestan je, naravno, kvalitete hrvatskog predstavnika, no pritisak prepušta Zagrepčanima:

“Dinamo je izuzetno jak protivnik s velikim brojem iznimno talentiranih igrača. No unatoč velikom izazovu, ne osjećam nikakav pritisak, niti imamo dojam da je momčad u bilo kakvom grču. Klub fantastično upravlja situacijom — nema nikakvih nametnutih imperativa. Umjesto toga, uživamo i radujemo se ovoj utakmici jer doista nemamo što izgubiti.”

To su temeljne vrijednosti Thuna koje se nisu promijenile ni nakon osvajanja prvenstvenog trofeja.

“Izjaviti kako pod svaku cijenu moramo izboriti Ligu prvaka jednostavno ne bi bilo u duhu našeg kluba”, objašnjava Bürki, koji je upravo u tim vrijednostima pronašao razlog za ostanak u klubu tijekom ljeta u kojem su momčad napustili trofejni trener Lustrinelli i nekolicina ključnih igrača.

Prilagodba na novi sustav i novog trenera Gian-Lucu Privitellija išla je postupno:

“Uistinu mi je drago zbog svih suigrača koji su zahvaljujući prošloj sezoni napravili korak naprijed u karijerama. Na samom početku priprema nova momčad još nije bila potpuno uigrana i puno je toga bilo novo, no korak po korak hvatamo pravi ritam. Zamisli trenera Privitellija počinju davati rezultate, a mi stariji igrači nastojimo biti oslonac mlađima.”

Činjenica da je osim u dresu Thuna u europskim natjecanjima već nastupao s Young Boysima za Bürkija predstavlja korisnu prednost, ali ne i presudnu.

“Poznata mi je čitava ta rutina — od službenog treninga, preko letova, pa do samih utakmica. To svakako pomaže, no svaka je zemlja i utakmica priča za sebe, tako da samo iskustvo neće presuditi.”

Prvi dvoboj igra se na terenu Thuna u utorak od 20:00 sati, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Zagrebu. U taboru švicarskog prvaka uopće ne žele razmišljati o onome što slijedi nakon Dinama:

“Nikada u našoj svlačionici nisam čuo da netko razmišlja o sljedećem protivniku. To je definitivno odlika koja nas krasi i drži na zemlji.”