VIDEO / Aston Villa srušila Morinu Bolognu i došla nadomak polufinala Europa lige

Nikola Moro i njegova Bologna su u četvrtak navečer ugostili Aston Villu u prvoj utakmici četvrtfinala Europa lige. Iako su dobar dio utakmice bili lošiji na terenu, Aston Villa upisala je pobjedu od 3:1.

Bolja je bila Bologna u prvom poluvremenu te je u 28. minuti Ezri Konsa poslao loptu u svoju mrežu za vodstvo Talijana. Međutim, braniča Aston Ville spasio je VAR koji je poništio pogodak zbog zaleđa. Engleski stoper tada je odahnuo, a kasnije se iskupio te je u 44. minuti iskoristio grešku domaćeg vratara te je nakon udarca iz kuta glavom pogodio za 1:0 Aston Ville.

Taj rezultat na semaforu je stajao samo do 51. minute kada je veliku grešku obrane iskoristio Ollie Watkins. Emiliano Buendia presjekao je dodavanje obrane Bologne, a lopta je zatim došla do engleskog napadača koji sigurno pogađa za 2:0 svoje momčadi.

Bologna je do kraja susreta smanjila zaostatak golom Jonathana Rowea u 90. minuti, no do izjednačenja nisu mogli.

Naprotiv, Aston Villa je čak i zabila gol u posljednjoj minuti. Strijelac je ponovno bio Watkins koji je Villansima donio pobjedu od 3:1.

Za tjedan dana će u Birminghamu ugostiti Bolognu te će tražiti prolaz koji će im donijeti okršaj s boljim iz dvomeča između Porta i Nottingham Foresta.