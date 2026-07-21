Bjelica za SK: ‘Ako Dinamo ovo napravi, Thunu će otupjeti snažnu oštricu’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nenad Bjelica za Sport Klub je secirao prednosti, mane i taktičke postavke Thuna, analizirao roster s kojom Dinamo ulazi u novu sezonu i dolaske potencijalnih pojačanja te istaknuo segment u igri u kojem momčad Marija Kovačevića mora biti posebno oprezna u dvobojima sa švicarskim prvakom.

Kada je Dinamo posljednji puta igrao protiv jednog švicarskog prvaka, na klupi je sjedio upravo Nenad Bjelica. Te 2018. godine preuzeo je Modre i u ruke dobio posve novu momčad, od koje je stvorio pobjednički stroj sposoban oduševiti navijače hrabrom i atraktivnom igrom, a potom i povijesnim rezultatima.

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Upravo je pod Bjelicom Dinamo razbio polustoljetnu ‘kletvu’ i izborio europske proljeće, u kojem je potom ostvario prolaz protiv Viktorije Plzen i bio zaustavljen tek u Lisabonu gdje je hrvatski prvak, nakon 1:0 pobjede u Maksimiru, doživio nesretan 3:0 poraz u produžecima od Benfice u osmini finala Europske lige.

No, sve je te sezone u njegovom prvom mandatu u Maksimiru počelo kvalifikacijama za Ligu prvaka u kojoj je Dinamo redom izvlačio najteže suparnike u ždrijebu. Nakon prolaska izraleske Hapoel Be’er Sheve i kazahstanske Astane, Modri su zapeli na posljednjoj prepreci – Young Boysima.

Prvak švicarske i sada stoje na putu zagrebačkog kluba prema najelitnijem europskom natjecanju. U utorak u 20 sati Dinamo igra protiv Thuna prvu utakmicu 2. pretkola, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije na Maksimiru u istom terminu, a evo kako je Nenad Bjelica najavio ove okršaje za Sport Klub.

Nakon ždrijeba, iz oba tabora dolazili su komentari kako je izvučen najteži mogući suparnik. Ipak, Dinamo bi trebao biti favorit, s obzirom na iskustvo, kvalitetu i europski renome.

“Slažem se da je Dinamo favorit u dvomeču, prvenstveno zbog iskustva u igranju kvalifikacija za Ligu prvaka, ali isto tako i zbog individualne kvalitete koju ima u odnosu na Thun. Treba vidjeti u kakvom su Švicarci stanju nakon što su izgubili dosta važnih pojedinaca, a ne znam koliko su kvalitetni igrači kojima su ih zamijenili i koliko brzo će se uklopiti u momčad”, rekao je Bjelica pa istaknuo odlaske bitnih prvotimaca švicarskog prvaka:

“Ofenzivni vezni Meichtry otišao je u Genou za četiri milijuna eura, makedonski napadač Rastoder u Panathinaikos za 3.5 milijuna eura, napustio ih je i Bertone koji je nakon isteka ugovora otišao u Luzern. Ta tri igrača bila su vrlo važna za šampionski Thun. Napustio ih je i trener Lustrinelli koji je otišao u Union Berlin. Oni su sada za većinu nepoznanica, ali vjerujem da ih je Dinamo skautirao u pripremnim utakmicama i da imaju bolju sliku.”

Iako je aktualna momčad doživjela temeljite promjene, informacije koje dolaze iz Thuna govore da bi pod novim trenerom Gian-Lucom Privitellijem trebali igrati u istom stilu kao i u šampionskoj sezoni.

“Igrali su izuzetno agresivan, direktan nogomet s visokim presingom. Ta momčad bila je fizički dominantna, kolektivno jaka, s brzim tranzicijama i po osvojenoj i po izgubljenoj lopti. Kao takvi su uvjerljivo osvojili titulu u švicarskoj ligi, i to nakon ulaska iz druge lige, čime zaslužuju maksimalni respekt Dinama uoči ove dvije utakmice.”

Posebno se osvrnuo na aspekt igre visokog presinga za koji je Dinamo u europskim utakmicama prošle sezone teško pronalazio rješenje.

“U HNL-u nema ekipe koja igra poput njih – s visokim presingom i toliko agresivnosti i trčanja. To je stil nogometa koji igra puno momčadi u Švicarskoj i Austriji, uključujući primjerice austrijsku reprezentaciju. To je igra s puno rizika i tko se ne uspije nametnuti protiv tako agresivnog protivnika, taj ima problem. Vjerujem da su to sve već analizirali u Dinamu i znaju kako će se tome oduprijeti”, rekao je bivši trener Modrih pa dublje ušao u taktičku analizu :

“Oni se i brane i napadaju u 4-4-2, igraju dosta usko, u rombu, što ekipama koje nisu navikle na agresivniji pritisak može napraviti problem. Dinamo će morati smanjiti rizik u izgradnji napada od golmana, jer je Thun vrlo agresivan i čeka na grešku protivnika. Imaju jako dobru tranziciju po osvojenoj lopti i smanjio bih rizik po izlasku jer bi Dinamo time otupio jednu njihovu oštricu koja je jako opasna.”

Dinamo ima znatno veće iskustvo igranja u Europi od aktualnog švicarskog prvaka. Iza trenera Marija Kovačevića i stožera je deset europskih utakmica, a momčad je standardizirana i zrelija za iskustva prošle sezone. Je li to dovoljno za rezultatski?

“Ova momčad možda nije igrala s ekipama iz najvišeg europskog nivoa poput Atalante, Manchester Cityja, Monaca ili Celtica poput Dinama u moje doba, ali jesu s drugim razredom poput Betisa, Lillea i Genka. Tu su imali dosta problema, ali nakon skupljenog iskustva, trebamo očekivati bolje rezultate i hrabriji gard.”

Dinamo se za novu sezonu pojačao Mislavom Oršićem, Stjepanom Radeljićem i Danijem Rodriguezom, a izgledno je da će nakon Thuna klub napustiti Monsef Bakrar koji odlazi u najveći egipatski klub Al-Ahly. Na izlaznim vratima je i centralni branič Sergi Dominguez koji je bio nezamjenjiv u stoperskom paru sa Scottom McKennom.

“Mislim da je aktualni kadar dovoljno dobar, ali i da u Dinamu rade na dovođenju pojačanja. Piše se o odlascima, ako ode Bakrar, trebat će ga zamijeniti. Došao je Oršić, koji je veliko pojačanje u svakom smislu. Definitivno treba alternativa za Belju koji neće moći sam izgurati teret i HNL-a i europskih utakmica.”

Prokomentirao je i Mislava Oršića, koji je upravo u njegovom prvom mandatu stigao u Dinamo 2018. i postao reprezentativac, a sve ostalo je povijest…

“Gledao sam ga u Pafosu zadnjih godinu i pol dana gdje je pokazao da se vratio na visok nivo forme nakon teške ozljede, koju je pretrpio kada je stigao kod mene u Trabzonspor. Bit će od velike pomoći svojim iskustvom, kvalitetom i znanjem, ali i osobnošću.”

Upravo će Oršić biti jedino novo ime u početnoj postavi naspram najčešće korištenih udarnih 11 tijekom prošle europske sezone. No, promjena će se dogoditi u veznom redu gdje će ulogu kreativnog veznog postavljenog iza Belje zauzeti Gabriel Vidović, umjesto suspendiranog Stojkovića.

“Stojković i Vidović su vrlo sličan profil igrača. Moguće je da će njih dvoje povremeno zajedno igrati u HNL-u. Obojica imaju izraženu ofenzivnu kvalitetu, a mogu odigrati dovoljno dobro i defenzivno kada je riječ o domaćoj ligi. No, ne vjerujem da ćemo ih gledati u ovim ulogama u europskim utakmicama, jer bi onda iz ekipe ispao Zajc koji je veliko pozitivno iznenađenje. Mišić, Zajc i Stojković odigrali su sjajno proljeće i profilno si najbolje odgovaraju.”

Mario Kovačević je prije početka priprema naglasio da Dinamu treba još jedna ‘somica’, ali i zamjena za Josipa Mišića. U tom kontekstu kao potencijalno pojačanje spominje se Ivan Šunjić iz Pafosa, zadnji vezni koji je upravo pod Bjelicom ostavio najveći trag u Dinamu.

“Igra na visokom nivou u Pafosu, a unazad godinu dana postao je i bitan igrač Bosne i Hercegovine. U Dinamu je bio jako dobar i to mu je donijelo velik transfer u Birmingham. Može igrati u paru s Mišićem ili biti njegova alternativa. To je igrač koji ima jako dobre sposobnosti čitanja igre, dobro pozicioniranje, dobre reakcije po izgubljenoj lopti, a sada ima i još osam godina iskustva više od vremena igranja u Dinamu.”

Kada je riječ o desnom krilu, od prve minute trebao bi krenuti Bakrar, no postavlja se pitanje koliko je pametno stavljati igrača koji je de facto već prodan.

“Nije na meni da to komentiram, to su odluke kluba i oni znaju najbolje što napraviti. Sigurno je najbitnije da se prođe Thun jer to donosi garantirano igranje najmanje Konferencijske lige.”

Uoči gostovanja na Visana stadionu u Thunu puno se govori o uvijek problematičnom igranju na umjetnoj travi. Dinamo je s time imao problema i u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka 2018. kada je u Bernu kod Young Boysa odigrao 1:1. Bjelica je otkrio kako je tada pripremao momčad za ove specifične uvjete.

“Oni su tada močili travnjak vatrogasnim šmrkovima kako bi teren bio što brži! Sigurno da se teže adaptirati momčadi koja inače igra na normalnoj travi. Nama je trebalo 20-ak minuta da se prilagodimo, iako smo danima prije trenirali na umjetnoj travi, ali nije svaka ista.”

Za kraj, trofejni trener nam je otkrio u čemu temelji optimizam u prolazak Dinama u 3. pretkolo Lige prvaka.

“Dinamo ima puno veće iskustvo i individualnu kvalitetu da vjerujem da će se nametnuti i ovako agresivnom protivniku. Na okupu su godinu dana, imaju igrače koji znaju kako igrati teške europske utakmice i vjerujem da će to presuditi te će se Dinamo plasirati u sljedeće kolo”, zaključio je Bjelica.