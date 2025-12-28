Sportski direktor Rijeke otkrio koji je igrač otpisan

Podijeli :

NK Rijeka

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar otkrio je što pripremaju za zimski prijelazni rok.

“Dogovoreni su profili igrača koje želimo dovesti. O konkretnim imenima sigurno neću, ali mogu reći da je to jedan zadnji vezni, jedno krilo i stoper”, poručio je Raić-Sudar za Novi list.

Otkrio je i na koga više u Rijeci ne računaju.

“Na one koji su imali najmanju minutažu, naravno. Mile Škorić, na ljeto mu ističe ugovor, apsolutni pozitivac, ali dugo već ne igra koliko se god pokušavao vratiti.”

Škorić je 34-godišnji stoper koji je za hrvatsku reprezentaciju upisao sedam nastupa, u Rijeku je stigao prije godinu dana, a napustit će klub sa tek tri odigrane utakmice.

Ranije je igrao za Osijek, HAŠK, Goricu, Tianjin i Cangzhou.