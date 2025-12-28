Legenda Rijeke umirovila se na Rujevici! ‘Završava igračku karijeru’

Podijeli :

HNK Rijeka

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar je otkrio da Damir Kreilach odlazi u igračku mirovinu, ali ostaje u klubu.

“S Kreilachom smo napravili dogovor, on će se uključiti u rad kluba. Dakle, legenda završava igračku karijeru! I postaje dio sportske struke”, otkrio je Raić-Sudar za Novi list.

Hoće li to biti neka Kreilachova skauting funkcija?

“Ne, nego će biti spona između igrača i kluba. Primjerice, pratiti igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu. Naravno da može obaviti i skautski posao. Ima poznanstva nakon velike karijere, na kraju krajeva može sudjelovati i u izlaznim i u ulaznim transferima.”

Kreilach je kao dvogodišnjak otišao s obitelji iz ratnog Vukovara u Opatiju gdje je počeo trenirati nogomet. Ubrzo je otišao u Rijeku za koju je upisao ukupno 133 nastupa, bio je njezin kapetan, a u ljeto 2013. otišao je u berlinski Union za 450.000 eura.

Tamo je proveo pet godina i onda je otišao u Ameriku gdje je pet godina bio jedan od glavnih igrača Real Salt Lakea za koji je u 168 utakmica zabio čak 56 golova uz 19 asistencija. U Vancouveru je bio zadnje dvije godine te je odigrao 32 utakmice uz četiri gola.

Kreilach se ove godine vratio u Rijeku nakon 12 godina, ali se nije ni naigrao. Zbog ozljede upisao je tek dva nastupa.